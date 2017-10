10 curiosidades que no sabías de Matt Damon

Seguro que no sabías que... Matt Damon nació en Cambridge, pero no es británico. Y no es que la Reina Isabel II le haya quitado la nacionalidad, sino que su ciudad natal es Cambridge, Massachussetts.

Estudió Literatura Inglesa en Harvard, pero no llegó a graduarse porque cambió los libros por la actuación. La jugada le salió bien, aunque solo le quedaban 12 créditos para conseguir su título.

Antes de matricularse en la que probablemente es una de las universidades más prestigiosas del mundo, estudió en la Cambridge Rindge and Latin School de su ciudad natal y allí conoció al que sigue siendo su mejor amigo: Ben Affleck. (Más información en Mujerhoy.com).