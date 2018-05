La cuenta atrás para la boda de Harry y Meghan Markle 02:19 ATLAS Viernes, 18 mayo 2018, 20:14

Quedan poco más de 24 horas para que mañana, a la una del mediodía, hora española, el príncipe Harry y Megan Markle se den el sí quiero. Comienza la cuenta atrás para la boda del año, y todo está casi listo. Hasta aquí, el castillo de Windson, llegarán los novios. Él saldrá de este hotel acompañado de su hermano, mientras que ella lo hará desde este otro hotel de lujo junto a su madre. Su padre, que se hizo el traje en esta tienda, al final no acudirá. Mientras, las felicitaciones no paran de llegar. Incluso la más larga del mundo. Y para quienes no puedan estar junto a ellos ya hay quien ha encontrado la solución paseando a esta pareja de cartón. La expectación está servida.