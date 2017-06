Ha sido doloroso para los fans de 'Friends' contemplar la progresiva mutación del rostro de Courteney Cox se quita sus rellenos faciales, la guapísima Mónica de la mítica serie. La acumulación de operaciones estéticas a las que se fue sometiendo no terminaron exactamente bien: cambiaron totalmente su cara. Ahora es la propia Cox quien lo reconoce. A sus 53 años, la actriz ha decidido aceptar su edad y dar marcha atrás en los retoques ha podido.

“Me han disuelto los implantes de relleno”, ha admitido Cox. “Y me siento mejor porque parezco yo misma. Es inevitable que las cosas cambien. Todo se cae. Traté de no estropearme pero, en realidad, lo que conseguí fue una apariencia que no era la mía”. (Más información en MujerHoy.com)