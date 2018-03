«Está claro; me equivoqué en mi matrimonio»

La excampeona de tenis ha confirmado lo que sus padres le advirtieron reiteradamente antes de casarse y que, finalmente, desencadenó el distanciamiento entre ambas partes: «El tiempo ha demostrado que me equivoqué en mi matrimonio», cuenta a '¡Hola!' Arantxa, en pleno proceso de divorcio con Josep Santacana. «No me arrepiento de haber dado todo por amor, me arrepiento de haberle dado todo el control de lo que tenía. Tenía que haber separado el amor del resto de mi vida», se lamenta en alusión a su aún marido, que también habla en la revista. Arantxa confirma que se ha reconciliado con su familia: «He pedido perdón a quien se lo tenía que pedir».