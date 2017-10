Chiquito de la Calzada vuelve a ser hospitalizado

Chiquito de la Calzada vuelve a estar hospitalizado. El popular humorista malagueño se encuentra en estos momentos en una habitación del Hospital Carlos Haya (Málaga), aunque de momento no ha trascendido el motivo de su ingreso. Según fuentes consultadas por este medio, Gregorio Sánchez, de 85 años, está pendiente de evolución y de unas pruebas diagnósticas que se le están realizando.

La recaída se produce 16 días después de que los bomberos de la capital lo rescataran de su vivienda. En aquella ocasión, la familia dio el aviso porque el cómico no respondía y no podían acceder a la vivienda al estar las llaves puestas por dentro, ya que el cómico vive solo desde que enviudó. El vehículo autoescala fue el medio por el que los bomberos accedieron a la vivienda situada en una segunda planta de un edificio en el Paseo Marítimo Antonio Machado, donde encontraron a Gregorio Sánchez en el suelo sin poder levantarse, aunque consciente. Chiquito recibió el alta tres días después.

Hace apenas diez días, el diario SUR pudo hablar con él mientras se encontraba en El Chinitas, un restaurante del que es asiduo casi a diario. Gregorio no negaba la evidencia. «Ha sido un buen susto», explicaba al periodista, aunque admitía que no se acordaba de casi nada de lo que ocurrió ese 15 de octubre. «Conforme pasan los días ya se me olvida todo lo malo", comentó entonces.