Chenoa cuenta cómo fue su primer beso con Bisbal La artista visitó El Hormiguero con motivo de la publicación de su autobiografía «Defectos perfectos», donde habló de su trayectoria profesional y personal ABC Jueves, 12 octubre 2017

El Hormiguero, el espacio diario de Pablo Motos en Antena3, recibió a la cantante Chenoa, que acaba de publicar su autobiografía, 'Defectos perfectos'. En ella, la artista desvela su trayectoria vital, desde su entrada en la academia de Operación Triunfo hasta la actualidad, incluyendo también todos los avatares íntimos y amorosos, sin duda la parte más jugosa del libro.

Pablo Motos tuvo la ocasión servida en bandeja para de una entrevista jugosa. La constante presencia de Chenoa en la televisión, así como su participación en polémicas y escándalos tan sonados como la famosa cobra a Bisbal, su exnovio, durante un concierto.

«Al empezar a escribir, la premisa que me puse fue la de no callarme nada», confesó Chenoa, «quise contar mi versión de los hechos, a la que muchas veces renuncio por ser famosa».

Al poco de empezar, cayó la pregunta más obvia y esperada: Bisbal. Ni dos preguntas tardó Pablo Motos en sacar el tema.

«¿Qué fue lo primero que te dijo Bisbal?», preguntó Motos. «Qué guapa eres», se ruborizó Chenoa. También puntualizó que está un poco cansada de que su imagen pública esté reducida a ser la ex pareja de Bisbal.

«Hay gente que está escrutando mi libro por el tema de Bisbal: hay cien páginas más cuando eso acaba».

«Mi primer beso con Bisbal fue en una litera. Él estaba en la cama durmiendo la siesta, y yo me acerqué y lo besé. Después me dio verguanza y me fui», desveló Chenoa.