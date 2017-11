Así han cambiado Kate Winslet y Leo Dicaprio 20 años después de 'Titanic' Leonardo Di Caprio y Kate Winslet. Se cumple el vigésimo aniversario del estreno de la popular cinta de James Cameron que conquistó a toda una generación T. CALAHORRA/CORAZÓN Miércoles, 22 noviembre 2017, 07:39

En noviembre de 1997 desembarcaba en los cines una película dispuesta a hacer historia: 'Titanic'. El relato del transatlántico que se hundió en plena travesía llegaba a las salas de cine con una pareja de protagonistas que conquistaron los corazones de toda una generación: Kate Winslet y Leonardo Dicaprio, para muchos "la pareja perfecta".

'Titanic' arrasó en taquilla y se hizo con 11 premios Oscar, incluido el galardón para 'My heart will go on', el tema central de la película interpretado por Celine Dion que sigue emocionándonos dos décadas después. El éxito arrollador de la cinta de James Cameron cambió la vida de sus protagonistas, que vieron como la popularidad arrastraba sus carreras cinematográficas hasta el estrellato. (Más información en Mujerhoy.com)