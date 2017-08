El 'calentón' de Arancha de Benito Arancha y Guti se divorciaron en 2014, tras diez años de relación. :: agencias Un mensaje en Instagram, que luego borró arrepentida, destapa el enfado de la presentadora con Guti,al que acusa de no atender a sus hijos ARANTZA FURUNDARENA Sábado, 19 agosto 2017, 10:08

Confundir las redes sociales con un diario íntimo le ha costado caro a Arancha de Benito. Los diarios suelen tener llave, pero en las redes no hay puertas ni cerraduras, están abiertas de par en par y ahí cualquier confesión llega en cuestión de minutos a miles de seguidores, sobre todo si esa confesión parte de un personaje famoso. La presentadora se desahogó en Instagram denunciando el poco tiempo que a su juicio dedica Guti a sus dos hijos mayores, fruto de su relación con ella. Era una carta demoledora que luego, arrepentida, acabó borrando... Pero el mensaje ya había adquirido vida propia y el eco seguía resonando en la red.

El exfutbolista no ha respondido. Su actual pareja, Romina Belluscio, sí lo ha hecho, aunque de un modo indirecto, con una foto que muestra la unidad familiar de todos sus hijos y un adagio filosófico: «Sé selectivo en tus batallas, a veces tener paz es mejor que tener la razón». Una forma elegante y sutil de proclamar que no piensa entrar al trapo.

Tampoco Arancha de Benito ha sido nunca partidaria de polémicas. A sus 48 años, y tras más de un cuarto de siglo bajo los focos, la presentadora siempre ha apostado por la armonía, incluso en sus peores crisis de pareja (que las hubo) durante sus diez años con Guti, y también tras su sonado divorcio en 2014. Pero un momento de debilidad lo tiene cualquiera... «Fue un calentón como persona, madre y mujer que soy», explicó después en el portal Vanitatis.

El exfutbolista se ha limitado a guardar silencio

Ese 'calentón' hizo que Arancha escribiera en su cuenta de Instagram unas palabras que luego ha difundido la agencia Europa Press: «Cuánta tristeza y dolor me produce saber que no les quiere [Guti a sus dos hijos mayores], que no se ocupa ni se preocupa. Que son un cero a la izquierda en su vida. Qué pena me da sentir que molestáis con vuestra presencia y amor incondicional. Me parece increíble que no se mueran de ganas de veros nunca, ni necesiten saber de vosotros».

Una pesada mochila

«Escribo mucho para mí porque es una manera que tengo de desahogarme, y eso es lo que sucedió. Un cúmulo de muchas cosas, y los hijos duelen -le deslizó poco después la presentadora a la periodista Paloma Barrientos-. No pensé en las consecuencias y he pedido perdón a las dos únicas personas a quienes mis palabras pueden haber hecho daño». Esas dos personas son sus hijos, Zaira, de casi 17 años, y Aitor, de 15. Bregar con adolescentes no es fácil. Y De Benito ha confesado que, además de madre, «soy psicóloga, chófer, educadora, confidente... Y a veces es demasiado peso para mi mochila».

La presentadora, que desde hace cuatro años es pareja de Agustín Etienne (exmano derecha de Toño Sanchís, el mánager al que denunció Belén Esteban), colabora actualmente en 'Espejo Público' y no ha dudado en defender su posición en el programa. «Mis hijos pasan el tiempo que hay estipulado en un convenio regulador, ni más ni menos -explicó-. A José siempre le he dado la libertad de ver a sus hijos cuando quiera. Mis hijos son adolescentes, están en una edad difícil. Necesitan cariño, atención y un montón de cosas, y me cuesta porque soy yo la que más peso lleva de todo. He intentado compartir este peso y por respuesta he obtenido la ignorancia, ni siquiera un no».

Guti también es padre junto a Romina Belluscio de un niño de cuatro años llamado Enzo. Tras un polémico pasado juerguista en el que llegó a ser detenido por conducir ebrio, el excentrocampista merengue se encuentra a sus 40 años más sereno y centrado que nunca. Y sus éxitos deportivos se suceden. Como entrenador del primer equipo juvenil del Real Madrid ha conseguido el triplete. Lo que en el fondo le pide su 'ex' es que añada a su vitrina otro trofeo: el de padre ejemplar de dos hijos adolescentes.