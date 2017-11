Brad Bufanda se suicida

El actor Brad Bufanda, conocido por su papel en la serie 'Veronica Mars', se ha suicidado a los 34 años de edad, según han confirmado este fin de semana varios medios estadounidenses. El intérprete falleció a causa de las heridas que sufrió el miércoles tras saltar de un edificio en el estado de Alabama. El actor también trabajó en episodios de series como 'CSI: Miami', 'Malcolm in the Middle', 'Rosseane' y 'Days of our lives'.