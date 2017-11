Bertín y Arévalo vuelven a ser amigos Bertín y Arévalo, en una presentación de su espectáculo 'Mellizos' hace un año. :: luis ángel gómez Osborne le invitó a su último concierto. «No pude ir y me dijo que me echaría de menos» PEDRO MUÑOZ Jueves, 2 noviembre 2017, 09:16

La casa de Bertín Osborne ya vuelve a ser la de Arévalo. Ha costado lo suyo (hasta ha tenido que mediar María Teresa Campos, buena amiga de los dos), pero parece que ambos artistas han decidido recuperar la vieja amistad fraguada a lo largo de 30 años compartiendo escenarios y rota por culpa de la famosa foto de la paella junto al rey Juan Carlos. El tiempo se ha encargado de diluir el monumental cabreo que se agarró Bertín al ver «traicionada» su confianza cuando supo que Arévalo había subido a las redes sociales la instantánea, de la que se ha escrito tanto como de aquella otra célebre 'foto de la tortilla' de 1974. Esta misma semana se ha sabido que el primer paso de la reconciliación lo dio Bertín al invitar a su compañero de tablas a su último concierto en Valencia, que tuvo lugar en el Palacio de Congresos el pasado sábado. Arévalo tuvo que rechazar la invitación porque se encontraba de bautizo familiar en Cádiz. «Le expliqué que me había comprometido en un bautizo y me dijo que me echaría de menos», confesaba Arévalo a la presentadora de 'Sálvame', Carlota Corredera.

Los dos viejos amigos ya han hablado para reencontrarse lo antes posible y zanjar así un enfrentamiento que, según confesó en una entrevista de televisión el propio Arévalo, ha influido en su estabilidad laboral. Precisamente la aparición del cómico, de 70 años, en un programa en el que detallaba las razones de la enemistad colmó la paciencia del cantante, quien pensaba perdonarle el patinazo de la foto, pero que, tras escuchar sus declaraciones en la tele, cambió de idea. Bertín solía contar con Arévalo en 'Mi casa es la tuya' (donde tenía una pequeña intervención) y ambos llevaban ocho años de gira por España con el espectáculo teatral 'Mellizos', que se disponían a retomar en unos meses.