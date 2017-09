Angelina Jolie se lleva a sus hijos al estreno de su nueva película Angelina Jolie, junto a sus hijos. / EFE La estadounidense ha presentado su nueva película 'First They Killed My Father' en la que ejerce de directora EUROPA PRESS Madrid Martes, 12 septiembre 2017, 11:56

Angelina Jolie ha viajado con sus hijos hasta el Festival de Cine de Toronto. Allí, la actriz ha presentado su nueva película como directora 'First They Killed My Father', basada en la novela homónima de Loung Ung. Una cinta que se estrenará este próximo viernes 15 de septiembre en Netflix.

Acompañada por sus seis hijos, la actriz y directora posó radiante ante los medios junto a Maddox y Pax. Por su parte, el resto de pequeños fueron mucho más tímidos y no se atrevieron a pasar por el photocall.

Aún así, Angelina estuvo pendiente de Vivienne Marcheline, Knox Leon, Shilo y Zahara mientras también atendía a los miles de fans que se reunieron en la puerta del Teatro Princesa de Gales de la ciudad de Toronto, Ontario.

Una premiere en la que Angelina volvió a lucir la misma sonrisa a la que nos tenía acostumbrada cuando aún estaba casada con Brad Pitt. Recientemente, Jolie explicó en una nueva entrevista a Sunday Telegraph que no le gustaba estar soltera: "No me gusta estar soltera, no es algo que yo quería. No hay nada bonito en ello. Es duro".