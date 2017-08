Angelina congela el divorcio La pareja podría volvertras renegar Brad Pitt del alcohol y asegurar que ya solo bebe «agua con gas» ARANTZA FURUNDARENA Viernes, 11 agosto 2017, 08:32

Cuando estaban juntos la prensa amarilla estadounidense los separaba cada semana. Y ahora que están separados no paran de juntarlos... ¿Será verdad que vuelve Brangelina? Así de entrada, ¿por qué no? Si han vuelto los vaqueros nevados, las hombreras y las medias de rejilla, no hay nada que haga imposible un 'revival' de la empalagosa pareja. Cosas más increíbles se han visto. Como por ejemplo: a Ainhoa Arteta cantando a dúo con su exmarido, el barítono Dwayne Croft, el hombre por el que llegó a llorar las cataratas del Niágara y parte de las de Iguazú. Pero tienen una hija en común, han pasado quince años del divorcio y el tiempo todo lo cura. En el caso de Pitt y Jolie, son seis los hijos y de su separación apenas han transcurrido doce meses... O bien las heridas han cicatrizado muy pronto o que son tal para cual y se echan terriblemente de menos.

La sospecha de que Angelina, a sus 42 años, podría brindarle una segunda oportunidad a Brad, de 53, tiene que ver con la paralización del divorcio. Según fuentes cercanas a la actriz, el proceso está «detenido, congelado». Falta por confirmar si esto es totalmente cierto o si se trata de una leyenda urbana similar a la de la hibernación de Walt Disney. «No van a mover ningún papel ni ahora ni quizá nunca. No parecen interesados en llegar hasta el final», cuenta uno de sus allegados. La causa que ha ablandado el corazón de Jolie parece tener relación con una entrevista en la que Pitt confesaba su alcoholismo y su firme decisión de superar el problema. Justo la señal que ella estaba esperando.

Los amigos de Jolie dicen que ella sigue enamorada de Pitt

La entrevista la publicó en mayo la revista 'GQ'. Para el reportaje, sometieron al actor a una sesión fotográfica en los Everglades. Quien haya visitado los Everglades de Florida sabe que se trata de un territorio infestado de cocodrilos, un contexto lo suficientemente intimidante como para conseguir que cualquiera acabe 'cantando' hasta La Traviata, sin necesidad de ser Dwayne Croft... «He sustituido el vodka por zumo de arándano y agua con gas. Yo he sido un profesional del alcohol, pero no quiero volver a esa vida», declaraba el intérprete de Benjamin Button.

Llorar en la ducha

Y por si la confesión no fuera suficiente, el entrevistador describía al recién separado como un hombre solo en la inmensa casa familiar, que encendía la chimenea cada noche para reemplazar con el fuego el calor de hogar perdido, y cuyo único acompañante era su viejo perro buldog 'Jacques', que, según el periodista, se pasó la sesión a los pies del actor roncando y tirándose pedos... Un retrato tan lamentable y demoledor toca la fibra del más insensible. Más aún la de una mujer como Angelina, a quien sus amigos consideran todavía enamorada de Pitt. «Lloro en la ducha para no hacerlo delante de mis hijos», confesó la actriz recientemente.

Por todo ello, no es descartable que asistamos en breve a la segunda temporada de la serie 'Jolie-Pitt: histeria de un clan', con la posible incorporación al elenco de algunos nuevos intérpretes (ya sean biológicos o adoptados) y las superproducciones a las que nos tenían acostumbrados en localizaciones tan diversas como Los Ángeles, Nueva Orleans, Nueva York, Londres, La Provenza... Y otros innumerables enclaves en los que poseen mansión o están a punto de adquirirla. El mundo inmobiliario de alto standing debe de estar frotándose las manos.

Si la reconciliación se produce, quedará también congelado el rencor y los tiempos en los que el entorno de Brad denunciaba una campaña de difamación procedente del círculo íntimo de Angelina en la que el actor llegó a ser acusado de infidelidad y abuso físico. Lo malo de la ultracongelación es que lo conserva todo intacto y es reversible. Esto lo sabe bien Angelina, que, como madre de seis hijos, debe de tener una nevera gigante.