Alfred y Amaia, un amor indestructible Alfred y Amaia en 'OT 2017'. La pareja sigue adelante a pesar de las críticas y de los ataques en las redes sociales

Estamos en la recta final de 'Operación Triunfo 2017'. El próximo lunes se celebrará la semifinal y, ¿qué mejor que un dúo de la pareja oficial del 'talent show' para ese penúltimo escalón hacia la final? Sí, Alfred y Amaia volverán a cantar juntos.

Tras el éxito de su 'City in the stars', los jóvenes se subirán al escenario para interpretar juntos el tema de Michael Jackson 'I just can't stop loving you' y poner la nota de romanticismo a la gala 12 de 'OT'. (Más información en Mujerhoy.com)