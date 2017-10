Álex González responde a las críticas que recibió de Chenoa en su libro La cantante aseguraba que la relación entre ambos se convirtió en un reproche continuo Lunes, 30 octubre 2017, 09:48

Hace algo más de un mes, la cantante Chenoa abría viejas heridas con la publicación del libro autobiográfico 'Defectos perfectos', en el que varias de las exparejas de la exconcursante de 'Operación triunfo' salían malparadas.

Una de ellas era el actor Álex González. Aunque le define como «un tío encantador, guapo y amable», Chenoa asegura que no se comportó bien con ella después de posar juntos en la gala de Los Goya de 2006. «Aquella noche surrealista terminó en un mal rollo extrañísimo, porque yo no tenía que ver con que las cámaras me persiguieran a mí. Aquello puso la incapacidad de Álex para aceptar que era el novio de alguien famosa. La relación se convirtió en un reproche continuo, en un no querer salir por si alguien nos veía juntos», escribe. Y añade: «Me sentí muy manipulada en aquellas semanas y era inevitable que no me encontrara mal. Me echaba en cara aún no sé muy bien qué».

Según recoge ABC.ES, ahora el actor ha querido responder a la cantante, de la que guarda muy buen recuerdo. «Yo a Laura la tengo mucho cariño y me siento afortunado de que haya pasado por mi vida. Es una gran mujer», aseguaraba el actor a la revista '¡Hola!'.

Asegura que en cuanto a lo que Chenoa narró en el libro, no sabe nada, pero lo que tiene claro es que cada uno vive las relaciones a su manera. «Siempre en cada relación hay dos versiones», asegura el actor sobre la relación que mantuvieron.

Y añadía: «De eso hace doce años. No sé qué decirte porque cualquier cosa que diga suena mal. Yo soy muy respetuoso con estas cosas, ella es dueña de contar lo que quiera… Me parece bien todo. La tengo mucho cariño y sé que ella me tiene mucho cariño también»,