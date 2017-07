Alejandro Sanz se mete a diseñador

Alejandro Sanz no solo quiere dejar huella con la letra de sus canciones; ahora también aspira a dejar 'marca' en otras facetas distintas a la música, para lo que creará productos de su propio sello, 'Alejandro Sanz Music Designer', que verá la luz en los próximos meses. Sanz está «absolutamente involucrado» en esta nueva aventura: «Las creaciones siempre tienen que ser un reflejo de ti mismo, porque no puedes hacer nada que no lleve tu espíritu. La inspiración existe, pero el trabajo es necesario para que la inspiración sea fructífera», ha dicho. El cantante sigue así la estela de otras estrellas como Antonio Banderas y Naomi Campbell, que también han emprendido estos nuevos retos empresariales.