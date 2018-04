Alejandro y Chabelita, divorciados y camino a Honduras 01:17 Jueves, 5 abril 2018, 16:58

Oficialmente divorciados Isa Pantoja y Alejandro Albalá han puesto rumbo a Honduras, juntos pero no revueltos. A los ojos del mundo son ex marido y ex mujer pero han tenido que hacer seguramente, de tripas corazón, y comenzar juntos esta nueva aventura. Sin embargo tenemos las últimas imágenes de la hija de la tonadillera antes de coger ese avión al paraíso del infierno para los concursantes. Tras firmar este martes 3 de abril el divorcio , Isa se fue de comida junto a su representante y su adorada Dulce, quien se encontraba feliz de que su niña volviese a ser libre como los pájaros.