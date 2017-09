Alaska y Mario Vaquerizo salvan a Bibiana Fernández de Hacienda La pareja ha comprado la casa que la actriz ha tenido que vender para hacer frente a la deuda ABC Viernes, 1 septiembre 2017, 20:11

Bibiana Fernández comienza el mes de septiembre con una buenísima noticia. La actriz llevaba un tiempo apenada después de tener que poner a la venta su casa de Boadilla del Monte para solucionar sus problemas con Hacienda. No le hacía ninguna gracia tener despedirse de todos los rincones donde había compartido grandes momentos, como el olivo que le regaló su gran amigo David Delfín.

La musa de Almodóvar debía de pagar como muy tarde el 21 de agosto a la Agencia Tributaria, cosa que ha logrado gracias a Alaska y Mario Vaquerizo, que han querido alegrar a su amiga comprando su casa madrileña de Boadilla del Monte, por la que pedía 550.000 euros.

La propia Bibiana ha sido la encargada de anunciar de lo más feliz esta noticia en su Instagram: «Familia por terminar de un modo alegre, los que me seguís de continuo, recordaréis que un día puse un cartel. Y cuando menos lo esperas todo sale bien. Entre otras muchas cosas, ellos se quedan con la casa, no puede estar en mejores manos, volveremos cienes y cienes de veces, el patrimonio emocional que al final es lo que más me importa», escribía la actriz junto a una imagen de los tres.