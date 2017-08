«Fue un agarrón evidente», asegura Taylor Swift en el juicio sobre su agresión sexual Swift, durante un concierto. / Suzanne Cordeiro (Afp) «Se mantuvo pegado a la piel desnuda de mi nalga mientras me alejaba de él; no me dejaba ir», aseguró la cantante al jurado COLPISA / AFP Jueves, 10 agosto 2017, 22:04

"Fue un agarrón evidente" de trasero, "y muy largo". La superestrella Taylor Swift fue categórica el jueves en el cuarto día del juicio que la enfrenta a un DJ, David Mueller, a quien acusa de haberla agredido sexualmente. La cantante se negó a dar una estimación del tiempo que duró el gesto, pero dijo: "Se mantuvo pegado a la piel desnuda de mi nalga mientras me alejaba de él. (Su mano) no me dejaba ir", detalló al jurado.

La artista de 27 años fue llamada al estrado por el abogado que representa a David Mueller, un exconductor de radio al que ella acusa de haberle agarrado el trasero por debajo de la falda durante una breve sesión de fotos antes de un concierto en Denver (oeste de Estados Unidos) el 2 de junio de 2013. "Fue muy chocante. Nunca me había pasado nada parecido antes", añadió.

David Mueller, que dio su versión de los hechos a principios de esta semana, niega las acusaciones. El DJ acudió al encuentro del icono rubio por invitación del director de la radio en la que trabajaba, Eddie Haskell. Durante el juicio admitió haber tocado a Taylor Swift mientras posaba con ella junto a su novia Shannon Melcher, pero negó haberle agarrado el trasero. "Yo pensé que eran sus costillas", dijo el martes Mueller, que agregó que no sabía exactamente dónde había colocado su mano porque estaba mirando al fotógrafo.

Poco después de haber dejado el stand de fotos de Pepsi Center, donde Swift se aprestaba a dar un concierto, los hombres de seguridad de la cantante lo obligaron a salir de la sala. De acuerdo con Mueller, entonces de 51 años, fue su jefe Haskell quien habría tocado las nalgas de la cantante e incluso habría presumido de ello.