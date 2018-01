Una actriz de Aída relata su calvario: «Llevó mi mano a su paquete» Sin dar nombres pero profundizando en detalles suficientes para sacar conclusiones sobre la identidad del acusado, Marisol Ayuso relató un suceso que le ocurrió cuando tenía 19 años ABC Miércoles, 3 enero 2018, 09:21

El último aliento de 2017 estuvo marcado por las reivindicaciones contra los abusos y acosos sexuales, encabezadas principalmente por actrices de Hollywood. El movimiento destapó no solo el escándalo sexual de poderosos de la industria americana, sino que contagió a otros países para romper el silencio en el que esta lacra llevaba décadas, según recoge ABC.es.

A la lista abanderada por Meryl Streep y su némesis Rose McGowan se han unido voces de España como Aitana Sánchez-Gijón. La última, una veterana actriz: Marisol Ayuso, conocida estos últimos años por haber interpretado a la madre de la Aída de Carmen Machi.

Sin dar nombres pero profundizando en detalles suficientes para sacar conclusiones sobre la identidad del acusado, la intérprete relató en «Sálvame» un suceso que le ocurrió cuando tenía 19 años.

Un día, este hombre le dijo que subiese a su despacho, que la por entonces jovencísima actriz tenía una llamada de su familia que debía responder. Alertada por la urgencia, Ayuso no pensó que pudiese tratarse de una treta, como efectivamente descubrió más adelante. Acudió al despacho, pensando que podía haber sucedido algún accidente en su entorno más próximo, pero no había nadie al otro lado de la línea. Lo notificó, y el hombre le dijo que no se preocupase, que no hacía falta que llamase de nuevo.

«Colgó el auricular, cogió mi mano y me la llevó a su paquete», contó la actriz, que le dijo a Jorge Javier Vázquez que le recriminó la actitud y se zafó, y no volvió a vivir una situación así.