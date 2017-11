Un actor mexicano se suma a las acusaciones contra Kevin Spacey por acoso sexual Kevin Spacey. / Afp «Sólo hacía falta ser un varón menor de 30 para que el señor Spacey se sintiera libre de tocarnos», afirma Roberto Cavazos | Natasha Henstridge y Olivia Munn afirman haber sido acosadas por el director Brett Ratner COLPISA / AFP Madrid Miércoles, 1 noviembre 2017, 18:58

Una nueva denuncia de acoso sexual de un actor mexicano contra Kevin Spacey agravó el escándalo que ya provocó la suspensión de la producción de la última temporada de la serie 'House of Cards'. Roberto Cavazos, un intérprete formado en Reino Unido y con experiencia en cine, teatro y televisión, aseveró en Facebook que sus encuentros con Spacey "estuvieron al filo de poder ser llamados acoso". "Es más, de haber sido yo una mujer, probablemente no hubiera dudado en identificarlo como tal", agregó Cavazos, sin precisar la fecha de los hechos. Spacey fue acusado por el también actor Anthony Rapp de haberlo acosado cuando tenía 14 años hace tres décadas. La estrella estadounidense se disculpó con Rapp en un mensaje en Twitter por su conducta, recalcando que no recordaba los hechos y en el que aprovechó para declararse homosexual.

Cavazos explicó que coincidió con Spacey en Londres, cuando éste fue director artístico del Old Vic Theatre entre 2004 y 2015. El mexicano trabajó en la compañía en 2008, 2010 y 2011. "Somos muchos los que tenemos una 'historia con Kevin Spacey'", señaló en Facebook. "Sólo hacía falta ser un varón menor de 30 para que el señor Spacey se sintiera libre de tocarnos", agregó. "Era tan común que hasta se volvió un chiste local (de muy mal gusto)".

Más denuncias

Por otra parte, las denuncias siguen apareciendo en Hollywood.. Las actrices Natasha Henstridge y Olivia Munn, así como otras cuatro mujeres, acusaron al director de Hollywood Brett Ratner de mala conducta sexual o acoso, informó este miércoles el diario 'Los Angeles Times'. Ratner, de 48 años, director de 'Hora punta' y 'X-Men: la decisión final' entre otros filmes, rechazó con firmeza las acusaciones en un comunicado remitido al periódico por su abogado.

Henstridge dijo al rotativo que era una modelo de 19 años en Nueva York a principio de los años 90 cuando Rather, entonces un veinteañero director de videos musicales, la obligó a tener sexo oral. "Me forzó con sus brazo realmente. Me forzó físicamente". dijo Henstridge, que trabajó en películas como 'Species' y 'Falsas apariencias'. "En determinado momento, dejé de resistir y él hizo lo suyo", indicó al diario.

Henstridge dijo haberse inspirado en las historias de otras mujeres que ventilaron recientemente acusaciones de agresión sexual por parte del productor Harvey Weinstein y el director James Toback. Munn, que trabajó en la serie de HBO 'The Newsroom' y la película 'Magic Mike', dijo al 'Los Angeles Times' que Ratner se masturbó frente a ella cuando era una aspirante a actriz en el set de la película 'El gran golpe'.

Relató el incidente en un libro escrito por ella, aunque sin mencionar al director. La actriz dijo que había llegado el momento de hablar. "He tomado decisiones específicas, conscientes, para no trabajar con Brett Ratner", dijo Munn al diario. Otras cuatro mujeres también relataron al diario historias sobre el mal comportamiento sexual o intimidante de Ratner. A través de su abogado Martin Singer, Ratner rechazó las acusaciones. "He representado al s´ñor Ratner durante dos décadas y ninguna mujer jamás planteó reclamos en su contra por mala conducta sexual o acoso sexual", dijo Singer en una carta de diez páginas al periódico. "Más aún, jamás una mujer reclamó o recibió ningún acuerdo financiero de parte de mi cliente", dijo Singer.