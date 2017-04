Kim Kardashian luce sin tapujos su celulitis

La 'culpa' es del teleobjetivo . Visto de cerca, el culo de Kim Kardashian no es tan perfecto como suele salir en sus elegantes posados en el papel cuché. Kim la ha vuelto a armar al aparecer en unas fotos en la playa, mostrándose tal y como es, sin photoshop ni filtros que valgan. Por su naturalidad, las imágenes han resucitado la leyenda de su trasero, teniendo en cuenta que, como se dice, está asegurado en un buen puñado de millones. La evidencia gráfica da la razón a quienes mantienen que todo es un mito. Hasta la archifamosa y supermillonaria Kim Kardashian tiene celulitis... como la mayoría de las mortales. Repasando las imágenes, se confirma que la modelo y actriz es una mujer sin complejos. Porque a la vista de otras fotos, tomadas en el hotel, se comprueba que la estrella de los 'realities' goza de una autoestima envidiable. Puede que muchas famosas, sorprendidas en un trance semejante, querrían que la tierra se las tragase. Kim no. Ella está hecha de otra pasta. Al saber que en las redes sociales no se habla de otra cosa que de la piel de naranja de sus posaderas, la también empresaria de éxito ha hecho un comentario revelador. Ilustrativo de que no necesita abuela. «Me preguntan, ¿qué estoy haciendo? Pues aquí sentada en la playa luciendo mi cuerpo esbelto y perfecto». Ya dijo alguien que sus nalgas no eran de este mundo. Ella ha dejado claro que evita los implantes de silicona y que se las rellena con su propia grasa. Todo se recicla.

Los que no conocen a Kim dicen que está acongojada por la aparición de un libro que puede reabrir heridas sin cicatrizar. La inminente publicación de la autobiografía de Caitlyn Jenner, la madrastra de las hermanas, trae en vilo a las Kardashian. En el texto se dice que su padre biológico, el abogado Robert Kardashian, ayudó a O. J. Simpson pese a ser conocedor de que era culpable de asesinato. Es la versión de quienes ignoran la personalidad rocosa de esta mujer de 36 años y madre de dos hijos.