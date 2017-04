«No quiero nudos en el corazón»

Le llaman 'el encantaor', pero Antonio Carmona se pinta más calladito y formal de lo que aparenta. Las horas que pasa en el estudio, dice él, que le han vuelto un poco huraño. A sus casi 52 años el simpático excantante de Ketama vuelve de un largo silencio con 'Obras son amores', disco dedicado a su padre, el gran 'tocaor' Juan Habichuela.

«Mi padre era mi templo», le he oído decir.

El templo donde yo siempre he ido a dar gracias, a aprender, a sentirme tranquilo, a ver la realidad de la vida.

Y le ha escrito una canción.

La he compuesto con mi sobrino Juan Carmona para decirle lo señor que era. 'Mencanta' es un homenaje también a su arte. El toque que tenía se ha quedado huérfano. Esperó a que yo volviera del estudio para irse. Lo último que dijo fue mi nombre. Hasta dejé mi carrera, volví de Miami para estar con él los últimos años y estoy orgulloso.

Cuénteme una anécdota de él.

Era muy claro. No tenía filtro. Te reías mucho con él. Una vez fue a tocar con el Beni de Cádiz a la Casa Blanca, para los Kennedy. Iban en una limusina los dos, con los cristales ahumados... Y Beni iba haciendo así con la mano a la entrada de Washington. «¿Tú sabes lo que es que nos estén saludando aquí a dos gitanos los 'guardiaciviles' de América?», decía. Mi padre lo contaba con mucha gracia.

¿Ha heredado esa retranca?

Intento no enfadarme, no tener rencores, no hacerme nudos en el corazón. Y se lo digo a mis hijas: «No haceros nudos...». Porque eso te va mermando tu personalidad. Hay que ser muy agradecido. Mi padre de niño vivía en una cueva en Granada y ahora nosotros vivimos en una buena casa. Pero el dinero no es la preocupación de los gitanos. La filosofía flamenca es vivir y disfrutar de la vida.

¿La mujer gitana se ha liberado del todo?

Las que han estudiado. Porque los estudios son una liberación. Yo con 14 años tuve que colocarme en un tablao. Por eso a mis hijas, que ahora tienen 24 y 21 años, les he dado estudios y más estudios.

¿Le emocionaría que una mujer andaluza llegara a presidenta del Gobierno?

Me gustaría que llegara lejos, porque soy muy de Susana Díaz.

'El amor se fue' ha titulado una canción. ¿Es autobiográfica?

El amor no hay que perderlo nunca, aunque no sea correspondido. La historia de Jesús mismamente... Yo soy creyente y me gusta decirlo porque en esta época no puedes decir si eres de derechas o de izquierdas. Está todo muy amordazado.

Es usted el hombre más guapo de nariz más grande. ¿Lo sabe?

Je, je, je... Hay gente que es guapísima y que tiene una personalidad que no vale ni para estar escondido. Y hay otros que son feos y que, sin embargo, cuando llegan a un sitio todo el mundo se vuelve. Yo no soy ni una cosa ni otra.

Su padre actuó para Kennedy. ¿Cantaría para Trump?

Sí, si pudiera decirle cuatro cosas con total libertad.

¿Conoce a Antonio Carmona, diputado de Madrid?

En persona no, pero cuando empezó Twitter me decían: «Usted no vale un duro». Y yo pensaba: ¿qué le pasa a la gente? Luego me di cuenta de que se metían con él.

«Madrid es una fosa séptica», ha dicho él.

Lo que están haciendo es una barbaridad. Meten la mano con una desvergüenza alucinante. Falta un político de verdad que te mire a los ojos y digas: «Aquí estoy tranquilo porque este va a mirar por todos los españoles». No veo políticos así.

¿Ni Susana Díaz?

Es que no la conozco personalmente. No la he mirado a los ojos.