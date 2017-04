El enorme susto de Jorge Javier Vázquez en Nueva York

No es la primera vez que el presentador de 'Sálvame' viajaba a Nueva York, pero sí la primera que ha sido retenido por la policía junto a su pareja en el aeropuerto. Así lo ha relatado el propio Jorge Javier en su blog de la revista 'Lecturas': «Hemos dado por sentado que le pillarán y perderemos dos horas antes de llegar al hotel», ha escrito explicando que en sus viajes es habitual que paren a su chico y le pidan la documentación.

Con el humor que le caracteriza ha contado al detalle su experiencia, que por suerte, ha quedado solo en un gran susto: «Después de mucho aventurar cómo sería nuestra llegada a Nueva York nada sale como imaginábamos. Como era de esperar a P. lo llevan a una sala tras inspeccionar su pasaporte pero el caso es que a mí también me enclaustran. A P. lo dejan suelto en un plis plas y a mí me retienen un poco más. Advierto que dos policías miran mi pasaporte e inmediatamente dirigen hacia mí sus miradas. Repiten la acción unas cinco veces. En otro contexto pensaría que quieren ligar. Uno de ellos me llama y me dice que estoy muy cambiado con respecto a la foto del pasaporte. “¿A mejor?” le pregunto yo todo cándido. Estoy a punto de decirle que tengo la piel más jugosa gracias a los tratamientos que me hago en Massumeh pero prefiero no tensar la cuerda y opto por permanecer en silencio. Al final me deja pasar no muy convencido».