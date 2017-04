Turlington, la supertop 'antiglamurosa'

Christy Turlington contabiliza varios récords. Ha protagonizado 500 portadas y muchos la siguen recordando por su aparición en el videoclip de culto 'Freedom', del desaparecido George Michael. Caminaba descalza y envuelta en una sábana de lino junto a Linda Evangelista, Cindy Crawford y Tatjana Patitz, las guapas (y millonarias modelos) de la época. A Turlington (California, 1969), la mediana de las tres hijas de un piloto estadounidense y una azafata de origen salvadoreño, la descubrieron mientras montaba a caballo en Miami. Protagonizó una carrera veloz. A los 18 años ya estaba instalada en Nueva York y desde allí se lanzó a la conquista de la fama y los focos. Ganó muchísimo dinero de forma meteórica. En vez de perder la cabeza, reflexionó sobre el poder de la independencia y la libertad.

Sus ingresos estuvieron «en poco tiempo» a la altura de los de su padre. «Me gustó, pero de pequeña siempre pensé que él tenía mucha más autonomía», recuerda. Por eso sigue sin comprender las diferencias que separan a hombres y mujeres. Su objetivo siempre fue ser económicamente independiente para «no tener que responder ante nadie» y hacer lo que le diera la gana.

«La independencia financiera es el auténtico poder, algo que percibo en todas las mujeres con las que trabajo. La forma en la que usan el dinero que ganan es, habitualmente, mucho más altruista que en el caso masculino. Yo sabía que no abusaría de mi poder y que lo compartiría de un modo generoso», subraya. No miente. Al poco de nacer su primera hija, Grace, sufrió una hemorragia: «Había mucha sangre, pero se pudo controlar porque los médicos sabían exactamente lo que me pasaba. Estaba en el lugar adecuado y con la gente adecuada», afirma.

Tras constatar que las complicaciones postparto son una de las principales causas de muerte entre las mujeres, fundó la asociación Every Mother Counts, que atiende a madres necesitadas de Bangladesh, Guatemala, Haití, India, Nepal, Siria, Tanzania, Uganda y Estados Unidos. «Supermodelo no es una palabra en la que me reconozca. Es algo tan glamuroso y alejado de la realidad que no me representa. Me gustan las caras que muestran que han vivido. Estéticamente, son mejores. No entiendo a toda esa gente que no quiere ser ella misma», remata la imagen de Biotherm y 'Eternity', de Calvin Klein.