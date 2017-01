Marta Ortega celebra los 33 con un fiestón

Lo bueno de estar forrado es que uno puede celebrar su cumpleaños dónde, cuando y con quién le dé la gana. Si además te llamas Marta Ortega, tienes la seguridad de que ninguno de los invitados tendrá ese día nada mejor que hacer que agasajar a la heredera de uno de los mayores imperios textiles del planeta. La hija de Amancio Ortega celebró el pasado fin de semana su 33 cumpleaños con un fiestón en el Chiltern Firehouse, uno de los nightclubs más exclusivos de la capital británica, situado en el barrio de Marylebone. Una fiesta en la que, como no podía ser de otro modo, estuvo acompañada de Carlos Torretta -hijo del famoso diseñador argentino- con el que lleva saliendo desde marzo de 2016.

El sábado por la noche, amigos llegados de diferentes puntos del globo se colocaron sus mejores galas para acompañar a la rica gallega. Entre ellos, los españoles Jon Kortajarena, Amaia Salamanca, Eugenia Silva y Luis Medina que forman parte de su círculo más cercano. También algunos de los más cercanos al novio como Alfonso Cebrián, Felipe Cortina y Diego Osorio (actualmente ennoviado con Jordan Joy Hewson, una de las hijas del líder de U2).

De que la fiesta fue un éxito dan fe las imágenes que algunos de ellos colgaron ayer en Instagram. Aunque siempre ha sido muy reservada, la hija del dueño de Inditex posó el sábado por la noche para las cámaras de sus amigos mostrando su mejor sonrisa. Con un vestido negro palabra de honor y el pelo recogido en un moño, Marta Ortega habló, bebió y bailó hasta bien entrada la madrugada rodeada de su gente.

Jon Kortajarena Modelo

La imagen polémica

Para que no faltara de nada, Jon Kortajarena, íntimo de la flamante heredera, fue el protagonista de la polémica de la velada. El modelo vasco colgó en su cuenta una fotografía en la que agarra un pecho a la actriz Amaia Salamanca y en solo unos minutos le llovieron decenas de reproches y acusaciones de machista. La imagen, titulada «Who is handing it?», suscitó tal cantidad de comentarios que el modelo se vio obligado a contestar. Kortajarena precisaba horas después que se trataba de una broma, que Amaia es su amiga desde hace mucho tiempo y que es conveniente no sacar las cosas de quicio. Como suele ocurrir en estos casos, a la vuelta de unos minutos Jon acumulaba una legión de mensajes de apoyo. Tantos como 46.724.