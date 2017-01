Un diseñador denuncia a Pedroche y a su estilista por plagio

Después de que Cristina Pedroche y Josie, estilista de la colaboradora, hicieran un maratón de cadenas para dar detalles de la elección y cómo vivieron todo lo referente a la ya popular «constelación de estrellas de Pedroche», un diseñador desata la polémica y abre el debate.

Ralfh Frew, diseñador y estilista, revolucionaba las redes sociales la pasada tarde tras la siguiente publicación:

«A mi lo que realmente me perturba es que lo que le han puesto es una copia BARATISIMA de un body corset de míster pearl. Y de momento solo he visto mencionar lo mismo a @yagoarco... Que si enseña que si esta gorda que si no sé qué... Vaya tontería que se ponga lo que le salga del c*** como si quiere ir desnuda. En él siglo que estamos y la gente va de abierta y en realidad vamos para atrás.... He de decir que a mi ella me encanta solo critico al responsable de semejante copia,ella estaba divina y le sentaba divinamente. @cristipedroche él año que viene que me cojan a a mi de estilista que se van a enterar de que es un desnudO de verdad».

