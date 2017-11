Carmen Menayo: La estrella que brilla con luz propia en el universo Iberdrola 01:04 Carmen Menayo, futbolista internacional del Atlético de Madrid, reivindica dar mayores facilidades a los deportistas de élite para poder compatibilizar sus estudios JAVI PÉREZ Badajoz Domingo, 26 noviembre 2017, 08:20

Acaba de iniciar sus estudios universitarios y de sacarse el carnet de conducir, pero cuando se calza las botas no es ninguna novata a pesar de sus 19 años. Carmen Menayo Montero (Puebla de la Calzada, 1998) luce un palmarés cum laude al alcance de muy pocos deportistas. En este 2017 quiso empezar a volar sola y lo hizo muy alto. En lo personal con grandes cambios y en lo profesional plagada de éxitos.

Carmen Menayo estudia Fisioterapia en el Centro Universitario de La Salle, adscrito a la Universidad Autónoma de Madrid. Para una deportista de élite supone un enorme esfuerzo compaginar ambas carreras. Por eso aprovechó su intervención para reivindicar ante las autoridades mayores facilidades para poder conciliar los estudios con el deporte. «Compatibilizarlo con los estudios es muy difícil porque el deporte te quita mucho tiempo y el estudio al deporte. Tienes que sacar tiempo de donde no lo hay y aprovecharlo porque es muy valioso. Pero si uno quiere todo se puede», sostiene la futbolista poblanchina. Sus compromisos internacionales le impiden a veces asistir a clases. «Es complicado organizarse porque las concentraciones con la selección siempre me han quitado tiempo de clases, trabajo y exámenes, pero he tenido la suerte de que he estado en colegios e institutos que me han facilitado las cosas. Y ahora en la universidad también me ayudan».

La encina cúbica que recogió este jueves como Extremeña de HOY es un reconocimiento a sus éxitos en una gala que tuvo una conexión especial por tratarse de una de las estrella de la Liga Iberdrola y la entidad ser la patrocinadora del acto. Sus padres, Manuel y Cristina, son su mayor apoyo y reconocen que no ha sido un camino fácil para su hija. «Recibir un premio de tu región es una gran satisfacción y un orgullo. Espero que Extremadura me siga dando todo lo que me ha dado», apunta Carmen Menayo.

Hace sólo tres años, Carmen Menayo era la única niña que jugaba en un equipo de chicos en el cadete autonómico de la Escuela de Fútbol de Puebla de la Calzada. En mayo pasado levantaba el primer título de Liga en la historia del Atlético de Madrid y en agosto también llevaba a las vitrinas de la selección española Sub-19 el Europeo. «Cuando empecé sólo tenía en la cabeza disfrutar y fueron llegando las llamadas de la extremeña y la española. Luego tuve la oportunidad con el Santa Teresa de debutar en Primera. Y cuando empiezas a conseguir cosas con la selección te entra ese mono de seguir ganando. Sólo tengo 19 años y quedan muchas cosas por llegar, ganar y disfrutar. Esto sólo es el principio».

La proyección de Carmen Menayo no tiene límites, pero ya cuenta con una brillante trayectoria que va encaminada a rubricar con el salto a la absoluta. «Ojalá algún día llegue la llamada de la absoluta. Espero seguir en la misma línea de siempre con mi equipo, con muchas ganas de seguir jugando al fútbol e intentar que lleguen los títulos como el año pasado».