Las zonas de baño defienden su limpieza

Las aguas de las piscinas naturales extremeñas siguen siendo perfectamente aptas para el baño. No hay ningún impedimento para que, con el inminente verano, miles de personas puedan acudir a zonas que cuentan con la autorización administrativa como espacio de baño. Extremadura mantiene 52 piscinas creadas sobre gargantas o cauces de río, 40 de ellas en la provincia de Cáceres y 12 en la de Badajoz.

Esa es la noticia confirmada por la Junta esta semana después de que un informe sembrara dudas sobre esos espacios públicos. El informe es de la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA). Piensa que las zonas de baño en los ríos Guadiana (Medellín), Ruecas (Cañamero), Almonte (Cabañas del Castillo) e Ibor (Castañar de Ibor), además de la Garganta de Cuartos (Losar de la Vera), suspenden en el criterio de calidad de sus aguas según los estándares establecidos por la propia AEMA.

«Cuando lo escuché sentí un enfado tremendo, una gran rabia porque la piscina natural que tenemos está perfecta para bañarse. Los análisis realizados desde el año pasado así lo confirman», enfatiza Jesús González, alcalde del municipio cacereño de Castañar de Ibor.

El informe del organismo europeo no dice que el agua no sea apta para bañarse; habla de calidad

Las zonas sobre las que se han sembrado dudas tienen un importante potencial turístico

«Me llevé una sorpresa tremenda porque ahí no se habla de cuestiones sanitarias sino de unos estándares de calidad que no tienen que ver con que las aguas no sean aptas para bañarse», especifica Antonio Parral, alcalde de Medellín.

Como ha confirmado HOY a través de la Dirección General de Salud Pública de la Junta, el informe de la Agencia Europea de Medio Ambiente incluye calificaciones sobre la calidad global del agua considerando todos los análisis de los últimos cuatro años. «Es decir, se califica la tendencia de su calidad, valorando criterios fundamentalmente medioambientales» pero no sanitarios como elementos de peso.

Recalca Salud Pública a modo de ejemplo que la piscina natural de Castañar de Ibor (La Presa), que en el informe de la AEMA tiene una calificación «insuficiente», en los análisis realizados por técnicos del SES durante todo el verano de 2017 dio resultados siempre correctos desde el punto de vista sanitario.

Durante la próxima semana se iniciará la toma de muestras de pretemporada en todas las zonas de baño. Salud Pública realiza análisis periódicos. Cuando en alguno de ellos se detecta mala calidad del agua desde el punto de vista sanitario se comunica al titular (generalmente ayuntamientos) que el agua no es apta para el baño, y que debe advertir a la población de que no se permite bañarse hasta que un nuevo análisis la califique como apta.

«Llevamos más de dos años trabajando para que esa zona, que ya tiene atractivo suficiente, lo sea aún más. Hemos mejorado su acceso, su orilla y su agua es extraordinaria, y más en un año como este tan lluvioso. Pero una noticia de un organismo que no ha analizado si el agua está bien desde el punto de vista sanitario nos crea mala imagen, nos hace daño», admite González. Parral asume el discurso del regidor de Castañar. «Tenemos tranquilidad. En Medellín se puede bañar pero se ha creado una alarma innecesaria por la AEMA», sentencia.

«Aún no ha comenzado la temporada de baño y ya hemos hecho tres análisis, además de los que hace la Junta, y todos nos dan que la calidad del agua es muy buena y apta para el baño». Así de tajante se muestra también el alcalde de Losar, Germán Domínguez, a la hora de defender tanto el control que se lleva a cabo del cauce de la garganta Cuartos como la calidad de sus aguas.

Hosteleros preocupados

Puntualiza Domínguez que los últimos tres análisis se han llevado a cabo a mediados de mayo por una empresa homologada en tres puntos diferentes con el objetivo de detectar el origen de cualquier hipotética contaminación de las aguas.

Las zonas de baño autorizadas en la región suelen ser también un importante motor de desarrollo local. En la garganta Cuartos, al frente del restaurante La Parrilla, 38 años funcionando a pocos metros de la popular zona de baño, está Patricia Hernández, quien celebra que la calidad del agua sea óptima.

No obstante, reclama más limpieza para el entorno, e insta a los responsables municipales a que contraten operarios para retirar la basura que dejan algunos bañistas. «No decimos que la gente no se traiga su comida a la garganta, pero sí que no dejen suciedad y que si lo hacen alguien se encargue de su limpieza», concluye.

En Medellín , en la conocida playa del Guadiana, también ha creado inquietud el informe de la AEMA y su repercusión sobre la hostelería. Raúl Martín, empleado del 'Arca de Noé', uno de los chiringuitos asentados junto al río, asegura que ninguna administración les ha notificado nada sobre la calidad del agua o si es apta para el baño.

Martín dice que, en todo caso, cada vez son menos los que se adentran en el Guadiana a su paso por Medellín, «aunque siempre hay gente que le gusta bañarse. Por eso también habilitamos una ducha para que después del baño en el río la gente pueda lavarse con un poco de agua más limpia», indica señalando a una zona verde al lado del establecimiento.

«Si tuviéramos mejor calidad de agua y con la zona mucho mejor adecuada, tanto en accesos como en preparativos, vendría más gente a bañarse, a comer, a disfrutar del día. Como se hacía antiguamente, que venían las familias los domingos y pasaban todo el día aquí», lamenta Martín, mientras termina de limpiar unas mesas del chiringuito. Es uno de los dos que hay junto a la orilla del río Guadiana en el municipio metelinense.