Yolanda García: «No hay fecha final para el AVE, no vamos a mentir con los plazos» La delegada del Gobierno explica que en 2020 estará terminada la electrificación de la vía en la región, pero que aún queda mucho por hacer hacia Madrid y Lisboa ROCÍO ROMERO Badajoz Viernes, 29 junio 2018, 22:00

La delegada del Gobierno, Yolanda García-Seco, insistió este viernes en que el tren que llegará a Extremadura en 2020 no será un AVE. «No podemos engañar a los ciudadanos», dijo en una entrevista en el programa Ahora Extremadura de Canal Extremadura televisión.

La delegada explicó que está previsto que acabe la electrificación de la línea dentro de dos años, pero aclaró que en terreno extremeño. Más allá de la comunidad, en su conexión hacia Madrid y Lisboa, queda mucho más por hacer. Y por tanto, el tren que podrán coger los extremeños dentro de dos años no será un vehículo de alta velocidad.

«Es cierto que en el Ministerio de Fomento nos comunican que las obras sí tienen fecha de finalización en el tramo extremeño en 2019, pero tendrían después que pasar a electrificación en 2020. Pero eso no va a ser el AVE, no podemos engañar a los ciudadanos. Eso no es el AVE. El AVE requiere finalizar y llegar a Madrid y la idea es conectar hasta Lisboa. Eso no tiene una fecha cierta de finalización puesto que aún están elaborando los estudios informativos fuera del territorio extremeño, no se han licitado las obras, y lo que no se puede es engañar a los ciudadanos», incidió.

«Los extremeños están ya cansados, hay que ser transparentes y decir la verdad» sobre el tren

Yolanda García Seco eludió dar plazos. «Hemos recibido muchas noticias con fechas de inicio y los extremeños están ya cansados. Hay que ser transparentes y decir la verdad».

La delegada explicó que el trabajo del Ministerio de Fomento está ahora centrado en analizar la situación de las obras y estudiar el estado real de la línea ferroviaria.

Por otro lado, rechazó que de momento se pueda suspender el servicio de tren hasta que esté ese estudio terminado por el miedo a que puedan ocurrir más accidentes. «Esa propuesta no se ha considerado hasta este momento. Pero lo primero es la seguridad, si algún tramo no fuera seguro, tendríamos que proponerlo». Una vez que conozcan la 'radiografía' que van a elaborar desde el Ministerio se podrán adoptar medidas y decisiones. Aunque subrayó que la suspensión del servicio ferroviario en la región no es algo que esté en estos momentos sobre la mesa.