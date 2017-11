Volver a ser niño por 8 euros

El 'Black Friday' se adelantó ayer en Cáceres con una oferta irresistible: por el módico precio de 8 euros, recuperabas la infancia y veías un partido de fútbol. Todo en el mismo lote. El Cacereño regresaba, 40 años después, a la Ciudad Deportiva y, además, lo hacía con horario de 1977: las cuatro y media de la tarde.

El Cacereño es un equipo de fútbol que no hace honor a sus orígenes: nació en una farmacia, la de Boaciña, en cuya rebotica surgió la idea de fundar el club en 1918, pero más que curar las penas, es un equipo que provoca dolores de cabeza. Esta temporada, sus nuevos dueños han prometido convertirlo en un analgésico euforizante más poderoso que la Cafiaspirina y la primera medida ha sido resembrar el césped del Príncipe Felipe.

La resiembra ha traído consigo un exilio temporal, que ha desencadenado las emociones con un chute de nostalgia en vena. Así que ayer, al entrar en la Ciudad Deportiva, solo faltaban muchachos repartiendo los folletos del Marcador Simultáneo Dardo y Tomás Pérez asomado a los ventanales de las oficinas, detrás de Tribuna, comentando los prolegómenos del partido para La Voz de Extremadura en Cáceres.

El Cacereño jugó desde 1919 en un campo junto a la fábrica de corcho de la carretera de Mérida. Desde 1923, en Cabezarrubia y desde 1953, en la Ciudad Deportiva José Sanz Catalán. Cuando yo era un niño, creía que José Sanz Catalán era un topónimo como El Rodeo, Las Vaguadas o el monte Aneto. Pero no, era el nombre del delegado de sindicatos de la época. Así que, acompasándose con la historia, el Cacereño dejó aquel campo 'falangista' tres meses antes de que se celebraran las primeras elecciones democráticas, para trasladarse a un estadio 'monárquico' llamado Príncipe Felipe.

La primera vez que vi un partido de fútbol fue en septiembre de 1968. El Cacereño jugaba contra el Pegaso, equipo camionero del barrio madrileño de Canillejas, ganamos 3-1 y en aquella temporada aprendí que Pegaso, Reyfra, Aviaco, Boetticher y Calvo Sotelo no eran nombres de pueblos con equipo de fútbol, sino marcas comerciales. En aquel 1968, el Cacereño cumplía 50 años y lo celebró con un partido contra el Atlético de Madrid: lleno absoluto en la Ciudad Depoprtiva y una madrina de postín: Eloísa Trillo-Figueroa, hija del gobernador civil y hermana del futuro ministro.

Cuando entrabas al estadio hace 40 años, la frase más pronunciada por el público era: «Vamos a sufrir un rato». Ayer, todo era euforia y, además, no me daba miedo perder: hace medio siglo, una derrota del Cacereño significaba que don Sebas, el profe de Geografía del Paideuterion, pondría ese lunes ceros a mansalva. Ayer, una derrota no aterrorizaba porque el rival era el equipo más simpático de la ciudad: el Diocesano. En Cáceres, cada colegio concertado masculino destaca por un deporte: balonmano en el Paudeuterion, baloncesto en el San Antonio, voleibol en el Licenciados y fútbol en el Diocesano. Ser derrotados por nuestra infancia en el partido en que la recuperábamos parecía una tragedia menor.

Durante el descanso, los aficionados recordaban anécdotas y hazañas de la Ciudad Deportiva. Por ejemplo, aquel Cacereño-Plasencia en que apareció en Preferencia la famosa pancarta con la leyenda: «La ciudad de Plasencia saluda al pueblo de Cáceres» o la épica de «Los siete magníficos»: un Cacereño-Badajoz, suspendido días antes con seis expulsados y puñetazo con KO al árbitro, se reanudó a partir del minuto 35 y el Cacereño, con siete, consiguió empatar a tres. Ayer, si ponías atención, aún resonaban en la Ciudad Deportiva las ovaciones de aquel 12 de marzo de 1964.