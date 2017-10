Viviendo con nacionalistas

Durante el primer semestre de 1977, me sucedió algo muy curioso: no me interesaron para nada las chicas. Que un muchacho de 19 años no dedicara ni un rato a ligar durante medio año roza lo patológico. Durante aquellos seis meses, la política era mi pasión y mi obsesión, la mía y la de miles de jóvenes como yo. Se acababa de legalizar el Partido Comunista, se habían convocado elecciones generales y durante la campaña electoral asistí, en Salamanca, donde entonces vivía y militaba, a mítines de Fraga, de Felipe, de Carrillo, de Suárez, de Tierno Galván, que era mi líder y hasta fuimos a cenar con él, de la LCR, del MC y del PT.

Aquella pasión por la política, que lo impregnaba todo y se había convertido en una especie de religión con sus mandamientos, sus pecados, sus virtudes y su biblia, fue desvaneciéndose poco a poco. Me volvieron a interesar las chicas, incluso más que antes, lógico a los 19 años y tras seis meses de abstinencia militante. Seguí militando en el PSP de Tierno Galván y asistiendo a conciertos de cantautores, a recitales de Alberti y a películas neorrealistas, pero, poco a poco, la política dejó de marcar cada uno de mis actos, perdió su omnipresencia como sustitutivo de la religión, que hasta un par de años antes me había marcado (cualquier cacereño recordará: Cruzada de la Bondad, Congregaciones Marianas, Milicia de Santa María), y me convertí en un joven normal que poco a poco se iba desencantando y dejaba de ceñir cada una de sus actuaciones y opiniones al ámbito de la política y de la ideología.

No crean que aquel desencanto me reconfortaba. Al revés, me parecía una traición y, al igual que años atrás, cada pecado mortal me llevaba al arrepentimiento y al propósito de enmienda, también cada traición a mis ideales del 77 me parecía una incoherencia y una falta grave. Pero a mi alrededor, el ambiente era parecido, nos dejábamos llevar por la inercia y por el gregarismo y lo que ganábamos en normalidad y dorada mediocridad, lo perdíamos en incoherencia, en tibieza, en falta de compromiso y en carencia de una utopía que diera sentido a nuestras vidas.

Y así pasaron un par de años hasta que en 1981 saqué unas oposiciones, escogí un destino exótico por gusto y aventura, me trasladé a Galicia y allí encontré a un grupo de gente de mi edad que seguía viviendo como yo en el primer semestre del 77. Eran los nacionalistas gallegos. Y conecté con ellos. En cuestión de hábitos, costumbres, trato con los alumnos, conversaciones, aficiones y entrega a la pedagogía, me parecían admirables. Desparecidas las pasiones socialistas y comunistas, la pasión nacionalista seguía viva y marcaba cada paso de aquellos compañeros, que se comportaban con absoluta coherencia con sus ideales: leían nacionalista, veían teatro nacionalista, comían nacionalista, viajaban nacionalista (les encantaba viajar a países celtas y en España, recorrían Galicia y visitaban Taramundi, El Bierzo, Sanabria, Minho y el Val do Xálima) y escuchaban música nacionalista, gaitas y más gaitas.

El problema surgía cuando aquello se desmadraba y en clase de Literatura Española solo explicaban literatura gallega o cuando convertían a Rosalía de Castro en «guerrilleira galega». Pero si no discutíamos sobre el Gran Tema, se estaba a gusto con ellos. De hecho, mis mejores amigos siguen siendo nacionalistas, aunque menos recalcitrantes que en 1981.

¿Por qué eran nacionalistas y siguen siendo nacionalistas muchos ciudadanos de Galicia, Cataluña, Euskadi, Valencia, Navarra o Baleares? Muy sencillo: porque el nacionalismo da un sentido a sus vidas. De todas las ideologías que nos entusiasmaban en 1977 hasta matarnos la libido, la única que pervive lozana y activa es la nacionalista. A ella se agarran para ser felices miles de ciudadanos como yo me agarré a la Milicia de Santa María hasta los 16, al PSP seis meses y después, a la literatura, al periodismo, al teatro, al baloncesto, a subir a la Montaña, a las series, al móvil...