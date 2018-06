Violencia de género y economía verde se estrenan en el calendario escolar Imagen de archivo de la celebración del Día de la Paz en un colegio extremeño. :: hoy La Consejería de Educación contempla de nuevo un periodo de adaptación para los alumnos que empiezan el colegio con tres años ANA B. HERNÁNDEZ Viernes, 1 junio 2018, 07:59

No son cuestiones del todo extrañas para los alumnos extremeños, porque en el aula se trabaja la no discriminación y también el cuidado del medioambiente. Pero ambas celebraciones pedagógicas -temas de interés que se tratan en las clases y que no forman parte de las asignaturas- se ampliarán el próximo curso para atender nuevas cuestiones relacionadas con ellas. En el caso de la primera, la violencia de género; en el de la segunda, la economía verde y circular.

Estos dos temas se incorporan por primera vez al calendario escolar de Extremadura a propuesta de la federación regional de padres. «Consideramos muy importante que los alumnos trabajen la violencia de género, porque es una lacra social que debe tratarse en la escuela», argumenta Joaquín León, presidente de Freapa.

De la misma forma, «entendemos que la economía verde y circular por la que se está apostando en la región debe también estar en las aulas, para que los alumnos se acerquen a la cultura ecológica, la necesidad de no consumir más de la cuenta, de aprovechar lo que se tiene en la tierra, de reciclar, de cuidar el medio ambiente».

Por eso el próximo curso, el 8 de marzo de 2019, fijado para la celebración pedagógica contra la discriminación, se hará especial hincapié en la violencia de género; y el 5 de junio de 2019, en el Día Escolar del Medio Ambiente se trabajará también la economía verde y circular.

Además los escolares extremeños tendrán otras 13 celebraciones pedagógicas a lo largo el curso. «Por su especial significado para la formación del alumnado», destaca la Consejería de Educación en el calendario escolar del próximo curso que ayer fue publicado en el DOE.

Por eso, en el marco de las celebraciones pedagógicas, los alumnos extremeños trabajarán la paz y la no violencia, la diversidad lingüística de Europa, la solidaridad con el tercer mundo, los derechos y deberes de la infancia, la región, hábitos saludables, etcétera.

Flexibilidad horaria

Temas que completan las enseñanzas de las asignaturas propiamente dichas que conforman el currículum que se imparte en Extremadura a lo largo de los 175 días lectivos, el mínimo que establece la ley, según el calendario escolar publicado ayer. Un documento que recoge, asimismo, que los alumnos que comienzan el colegio, los que llegan con tres años al segundo ciclo de Infantil, tendrán un periodo de adaptación, lo que significa que no estarán en el centro durante toda la jornada lectiva desde el primer día, sino que tendrán flexibilidad horaria, irán solo unas horas, para ir amoldándose a la nueva etapa que inician. No obstante, este periodo de adaptación no podrá superar las dos semanas.

Las clases para este segundo ciclo de Infantil, además de Primaria, Educación Especial y Educación Secundaria Obligatoria (ESO) comenzarán el 12 de septiembre de 2018 y finalizarán el 21 de junio de 2019. El primer y segundo curso de Bachillerato y segundo curso de Formación Profesional Básica, ciclos formativos de Grado Medio y ciclos formativos de Grado Superior, el día 13 de septiembre. Asimismo, el primer curso de Formación Profesional Básica se iniciará el 20 de septiembre, y el primer curso de los ciclos formativos de Grado Medio y Grado Superior comenzará el 25 de septiembre.

Las solicitudes de modificación del calendario escolar tendrán un carácter excepcional y deberán tener una justificación educativa.