Íñigo de la Serna: «Estaremos vigilantes con los plazos del tren extremeño»

Exalcalde de Santander (entre los años 2007 y 2016) y ministro de Fomento desde finales de 2016 hasta el mes pasado, Íñigo de la Serna (Bilbao, 1971) visitó ayer Plasencia y Cáceres. Estuvo con afiliados del PP, haciendo campaña por Soraya Sáenz de Santamaría para las primarias que el PP culminará el próximo 21. Al día siguiente, él abrirá «un proceso de reflexión personal» para ver qué hace, después de haber renunciado a postularse como candidato a suceder a Mariano Rajoy. Hubo quien se lo pidió, pero él, partidario de «escucharse a uno mismo con sosiego y no dejarse arrullar por cantos de sirena», prefirió no dar el paso. «Porque hay personas mucho más cualificadas en estos momentos, como es el caso de Soraya, y porque yo ahora no estoy suficientemente preparado para afrontar un reto de la dimensión de dirigir el PP», argumenta De la Serna, que como ministro mantuvo con el socialista Fernández Vara «una relación no solo de cordialidad sino también de entendimiento».

-Visita Extremadura al día siguiente de que lo haga María Dolores de Cospedal y reciba el apoyo del presidente del partido en la región. ¿Esto le genera algo en negativo?

-No no. Al contrario. Yo creo que esto demuestra la salud democrática del partido y que cada uno puede, y así lo ha dicho Soraya en muchas ocasiones, expresar libremente sus preferencias. Lo importante es que todos tengamos claro, que lo tenemos, que a partir del día 21 ya no hay ni preferencias ni candidaturas ni nada que se le parezca, sino un partido único que tiene que estar unido para luchar contra el gobierno del señor Sánchez, que es nuestro objetivo último, y para recuperar muchos de los gobiernos locales y regionales que teníamos.

«Todas las encuestas dicen que Soraya es la mejor baza electoral del PP para derrotar a Sánchez»

-¿Por qué apoya a Soraya Sáenz de Santamaría?

-Por muchas razones, difíciles de resumir. Porque sé que hará de forma extraordinaria la labor de oposición, que es su primer reto. Porque sé que tiene capacidad y solvencia más que probada en lo que tendrá que ser la labor de gobierno. Y porque en definitiva, y así lo dicen todas las encuestas, es la mejor baza electoral que tiene el Partido Popular.

-Aquí siguen averiándose trenes con una frecuencia vergonzosa. ¿Cómo explicarle a los extremeños que esto siga ocurriendo?

-Las frecuencias de averías de trenes en todo el territorio nacional son altas, en primer lugar por el propio envejecimiento del parque de trenes. Aquí se ha conseguido sustituir el tren que existía por el Talgo. Pero lo más importante es que se afronten procesos de renovación de la infraestructura, que es uno de los problemas principales en las averías ferroviarias. Por eso lo que se intenta aquí es cumplir los compromisos de plazos de ejecución. Eso va a aportar no solo disminución de los tiempos de recorrido, sino también fiabilidad y seguridad en las líneas para que esas averías disminuyan de forma drástica. Y esto es lo que el Partido Popular va a defender. Vamos a estar vigilantes sobre el cumplimiento de estos plazos, que son realistas. Incluso me atrevería a decir que mejorables.

-¿Plantea que el compromiso de plataforma Plasencia-Badajoz acabada en 2019 y electrificada en 2020 se puede adelantar?

-No. Lo que planteamos es que nosotros conseguimos acortar los plazos iniciales. Y que en gestión de lo público, lo que hay que hacer es trabajar, estar muy encima de los temas, preguntar día tras día sobre la situación administrativa de cada uno de los centenares de expedientes que tiene un proyecto como el del ferrocarril en Extremadura. Y si uno persevera y está permanentemente exigiendo que todo el mundo dé todo lo que puede, se pueden dar situaciones como la que aquí vivimos de acortamiento de plazos. Nosotros ahora mismo no vamos a pedir el acortamiento de plazos, sino que se cumplan los prometidos.

-Ha dicho que es importante renovar las infraestructuras. En Alange hay vías del año 1870. Resulta complicado explicar que en un punto de España haya vías de 1870.

-Como las que llevaban a Santander, donde se han producido procesos de renovación de la vía. Aquí, a diferencia de allí, se está construyendo una nueva plataforma. Como indica, es una situación que viene de hace muchísimo tiempo. Al final, lo que traduce esto es la necesidad de hacer una renovación importante, que aquí viene por la ejecución de una gran infraestructura, que tiene algunas estructuras enormemente singulares, por la luz de los viaductos. Se está haciendo un esfuerzo descomunal para conseguir corregir esa situación.

-HOY publicó el domigno que según el Tribunal de Cuentas Europeo, el tren Madrid-Lisboa es eficiente y rentable. Y debería ser prioritario porque une dos países. Resulta llamativo que la UE lance el mensaje de 'Oigan, hagan ustedes esta infraestructura', y no la tengamos. ¿De quién es la culpa?

-Lo que sorprendería en todo caso es que no estuviera acometiéndose, pero vuelvo a repetir que se está acometiendo en todos los tramos posibles, con multitud de expedientes y una grandísima inversión pública. No solo en la parte extremeña de la conexión Madrid-Lisboa. Además del gran corredor Plasencia-Cáceres-Mérida-Badajoz, pusimos en marcha la conexión entre Évora y Badajoz. Y hemos colaborado activamente en el proyecto de la plataforma logística de Badajoz, con un proyecto firmado con la Junta. Y hemos planteado una batería de proyectos para mejorar la conexión por Mérida-Puertollano. Lo que dice el Tribunal de Cuentas Europeo coincide plenamente con el nivel de prioridad máxima que se le dio a estas conexiones en el gobierno de Rajoy.

-Pero en la región hay quien cree que el Gobierno priorizó la conexión Madrid-Lisboa por Salamanca frente al viaje por Badajoz.

-Eso en ningún caso. Me remito a los hechos. En la parte que a mí me toca, creo que todo el mundo tuvo la oportunidad de ver la reactivación de todos los tramos y la puesta en marcha de todos los expedientes, lo que hace que el nivel de ejecución se haya incrementado sustancialmente. Esto no quiere decir que también, por supuesto, se dedicaran esfuerzos a otras líneas, pero siempre sin menoscabo del trabajo a realizar en Extremadura.

-¿Cree que Portugal tiene intención de hacer su parte de la conexión por tren Madrid-Lisboa?

-Absolutamente. No en alta velocidad pero sí en vía electrificada, tal y como estaba contemplado inicialmente. Yo he mantenido una relación muy estrecha con el ministro de Transportes portugués, creo que es una persona enormemente comprometida con las infraestructuras ferroviarias con España y el resto de Europa, y los pasos que dimos en las reuniones bilaterales eran precisamente para acomodar los plazos de ejecución por ambas partes. Portugal está haciendo un esfuerzo importante que más pronto que tarde se materializará en una conexión no solo con Lisboa sino también a los principales puertos, sobre todo el de Sines, y con esto se logrará mejorar sustancialmente la competitividad de Extremadura.

-De lo que hablamos cuando hablamos del tren extremeño no es de un AVE, sino de un tren rápido. ¿En algún momento tendrá Extremadura un AVE como el que va de Madrid a Sevilla o a Barcelona?

-Se trata de hacer una plataforma para conseguir velocidades altas que reduzcan sustancialmente los tiempos, tal y como ya hemos explicado. Esto sin perjuicio de otras tipo de infraestructuras que se puedan hacer en el futuro. Pero el elemento fundamental es el tiempo de viaje, para que sea competitivo con otros medios de transporte. Y el confort, para que se haga con calidad.

-El ministro Ábalos ha dicho que cumplirá los plazos dados para el tren extremeño. Pero hay quien teme que no sea así porque en su día manifestó su apoyo al corredor mediterráneo. ¿Teme que no se cumplan los plazos comprometidos durante su etapa en Fomento?

-El señor Ábalos ha dicho que va a mantener los compromisos adquiridos con Extremadura y creo que hay que estar vigilantes. Y denunciar si no lo cumple, manteniendo un nivel de exigencia similar al que se mantenía con el gobierno del Partido Popular. Parece razonable que aquellos grupos que acostumbraban a manifestarse públicamente y exigir en los medios de forma constante, y justa, la necesidad de cumplir los plazos, ahora sigan teniendo la misma presencia y mantengan el nivel de exigencia. El tiempo lo dirá. No tengo una mala palabra hacia el señor Ábalos, más bien al contrario. Ha hecho una transición en la que ha respetado a mucha gente que de forma abrupta tenía que salir del Ministerio. Por supuesto, va a contar con la máxima lealtad por parte del Partido Popular y en particular con la mía, a la hora de impulsar los plazos comprometidos para Extremadura. Pero hay que exigir que se cumplan esos compromisos. Y en eso, el PP estará al frente, como ya estaba cuando gobernaba. Recuerdo que Monago estuvo a la cabeza de las manifestaciones en Madrid para reclamar una mejora justa del tren. Esto demuestra que el partido pone por delante la defensa del interés de los extremeños.

-¿Tenemos que olvidarnos del tren Ruta de la Plata desde Plasencia hacia el norte de España?

-No hay que olvidarse de nada. España tiene que acabar los corredores comprometidos e iniciados. Ahora, la prioridad máxima es no solo acabar el tramo entre Plasencia y Badajoz, sino impulsar los proyectos, que ya estaban listos algunos, para poder licitar entre Plasencia y Talayuela. Y conseguir acortar los plazos del estudio informativo entre Oropesa y Toledo. Y luego está el eje de Mérida-Puertollano. Y a partir de ahí, en el futuro se podrá hablar de otras conexiones. La que indica o una por todo el norte del Cantábrico. Quedan por hacer conexiones ferroviarias en España.