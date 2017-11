Olga Estecha, su vida es todo teatro Olga Estecha, cacereña, también es actriz y dirige ahora 'El reto de Zeus'. :: Jorge Rey Extremadura en femenino «Es complicado vivir del teatro y ser madre, espero que haya más mujeres que den el paso porque es una pena», dice la directora teatral J. LÓPEZ-LAGO Lunes, 13 noviembre 2017, 07:20

En su familia son cuatro hermanas y tres hermanos y a ella la presentaban como «la sexta», dice con humor antes de aclarar que su vocación por el teatro ya era evidente desde bien pequeña. Olga Estecha (Cáceres, 1966) fue la única en su casa que se dedicó a este oficio y hasta el día de hoy ha ido engrosando un curriculum cuyo último apunte pasa por dirigir una obra familiar que le ha encargado dirigir Panduro Producciones. Se trata de 'El reto de Zeus o el mito de Psiques y Eros', un texto de Fulgen Valares estrenado en Alburquerque a principios de mes y que llegará al Gran Teatro de Cáceres el 24 de noviembre antes de saltar a Badajoz, seguramente en enero.

Olga es madre soltera hace once años. «Es complicado vivir del teatro y ser madre, espero que haya más mujeres que den el paso porque es una pena. Parece que no se pueda, pero yo lo he hecho gracias a que tengo un equipo familiar detrás, como mi tía, que es mi vecina, y mis hermanos».

Biográficos Nació en Cáceres en 1966. Es la sexta de siete hermanos (tres chicos y cuatro chicas). Estudió en el colegio Sagrado Corazón y después en el instituto Norba Caeserina de Cáceres. Tiene una hija. Académicos Estudió Historia del Arte en la Universidad de Extremadura y también Dirección y Dramaturgia en la Escuela Superior de Arte Dramático (ESAD) de Extremadura, con sede en Cáceres. Profesionales Ha sido actriz y directora teatral, además de directora del Festival de Teatro de Alcántara entre 2013 y 2016. Considera su maestro a Paco Carrillo, del que ha sido ayudante muchas veces. Ha trabajado con varias compañías extremeñas como Atacama, Suripanta o TAPTE, entre otras. En la actualidad Ahora tiene en marcha la obra de Panduro Producciones 'El reto de Zeus', una pieza para un público familiar que se estrenó el pasado 4 de noviembre en Alburquerque y que llegará a Cáceres el próximo día 24.

Según dice, ahora que afronta esta obra dirigida a niños, su hija le ha ayudado a medir lo que funciona y lo que no. «Veo cosas con ella y reconozco su mundo, así que creo que esta obra está actualizada», señala.

'El reto de Zeus o el mito de Psiques y Eros' descubre fórmulas narrativas que cualquiera pensará que inventaron los hermanos Grimm o Perrault, incluso Walt Disney, pero que en realidad los griegos ya las utilizaban para enseñar a sus niños. «Ya en Grecia aparecían las hermanastras o la Bella y la Bestia cuando se hablaba de la envidia o el amor», pone como ejemplos esta cacereña que antes de directora teatral fue actriz y que considera un desafío actuar o dirigir obras para los más pequeños. «A un niño o lo enganchas o no lo enganchas, no te mienten. Aún así, esta obra la hemos pensado para toda la familia, por eso también hay guiños a adultos porque queremos que los padres y los hijos pasen tiempo juntos», explica.

En su opinión, el teatro sigue siendo un espectáculo atractivo para niños pese a los estímulos audiovisuales que tienen hoy día a través de la televisión o los canales de 'youtube'. «La magia del teatro es que es en directo, que los actores y las actrices están allí, por eso me parece que les sigue interesando, porque las personas son de carne y hueso y al acabar la función las podemos tocar, te miran a los ojos (...). Para el mí el teatro no solo tiene la labor de divertir o educar, también educa la sensibilidad. Yo he impartido muchos talleres a niños y lo pondría como asignatura obligatoria porque ayuda a divertirse, a superar la vergüenza, a comprender al otro, a memorizar..., viene fenomenal».

Sin embargo, hay que apuntar que Olga Estecha ha trabajado la mayor parte de su carrera con adultos. Profesionalmente empezó a dedicarse a la interpretación con 22 años a través de Teatro Estable. Y después ha sido ayudante de dirección de Paco Carrillo, al que considera su maestro.

Ahora dirige para Panduro Producciones, pero antes ha trabajado para TAPTC, Suripanta o Atacama, entre otras compañías. Además, ha trabajado en obras multitudinarias populares con un elenco de no profesionales en fiestas culturales como las de Almossassa en Badajoz, la recreación de la lucha del dragón y San Jorge en Cáceres o La Batalla de La Albuera. «En estos montajes te metes en la vida de la gente y se la cambias. Me acuerdo de que en La Albuera venía una mujer y me decía que el sicólogo le había dicho que se apuntara otra vez a hacer la obra porque le venía fenomenal».

Pero además de actuar y dirigir, a Olga Estecha todavía le faltaba tocar otro aspecto de su trabajo. Lo consiguió cuando fue nombrada directora del Festival de Teatro de Alcántara en 2013, puesto que abandonó en mayo de este año. Esta cita que se celebra hace más de 30 años y que es un filón turístico para Cáceres estuvo en sus manos durante cuatro ediciones, un periodo en el que reconoce que aprendió muchísimo. «Estuvo muy bien tener una visión del otro lado. Tiene su parte bonita y también práctica, aunque la parte económica sea la más dura de llevar yo lo viví como una experiencia, como un aprendizaje y en parte gracias a esta experiencia soy ahora mejor profesional».

En su opinión, todo suma y en su caso haber sido actriz tantos años la ha ayudado luego como directora. «Se me nota mucho cuando dirijo y cuando cojo un texto me voy siempre a los personajes, me gusta analizarlos, hago propuestas y me las hacen porque yo nunca doy por acabado un personaje».