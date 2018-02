Carmen González: Una vida dedicada a la investigación

Carmen González Ramos tenía diez años cuando aterrizó en Badajoz, el nuevo destino de su padre, militar. A esa edad, ella no podía imaginar que aquel viaje acabaría constituyendo un capítulo importante de su guión existencial. No había hecho sino poner sus pies en la tierra que le regalaría los momentos más importantes de su vida.

«Yo llevo prácticamente toda la vida aquí, Extremadura es el sitio en el que han nacido mis hijos, yo soy una extremeña más», asegura la vallisoletana de nacimiento que dirige el Cicytex (Centro de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de Extremadura). Es un ente de derecho público con autonomía patrimonial, organizativa y funcional, adscrito a la Consejería de Economía e Infraestructuras de la Junta de Extremadura, según se define en su web.

Esta labor de dirección que ejerce desde el año 2015 es el último escalón de una carrera profesional que comenzó a mediados de los ochenta en Miajadas, con una entrevista de trabajo de la que aún hoy se acuerda. Más de ciencias que de letras desde pequeña, y curiosa «por entender cómo funcionaban las cosas», Carmen González estudió Biología en la Universidad de Extremadura. «Además de que me gustaba -amplía ella-, entendí que era una carrera muy versátil, en el sentido de que te habilita para ejercer trabajos muy diferentes en una importante variedad de sectores».

Aquella entrevista en inglés

Cuando aún era alumna, ya se interesó por la investigación, y nada más terminar, accedió a una beca que le permitió entrar a trabajar en la finca La Orden. «No estuve mucho tiempo, porque vi una oferta de trabajo de Nestlé y decidí apuntarme». «La entrevista -rememora- era en inglés, algo que por entonces no era tan habitual como ahora, y yo tuve la suerte de que pude hacerla porque conocía el idioma, lo había estudiado porque me gustaba y porque entendí que me iba a ser necesario para el futuro».

Acertó de pleno. De hecho, la multinacional la eligió a ella para trabajar en su planta de Miajadas, en el departamento de calidad. «La verdad es que me sorprendió que me llamaran para ofrecerme el puesto -admite-, porque yo estaba casi recién salida de la facultad y a las entrevistas de trabajo se había presentado mucha gente».

A los cuatro años de entrar, la compañía le propuso para el cargo de responsable del departamento de Tecnologías Alimentarias del Nestlé R&D Center, el centro de I+D+i (Investigación, Desarrollo e Innovación) que estaba en Villafranco del Guadiana. Allí ejerció también como coordinadora del departamento de proyectos de investigación y como responsable de proyectos de investigación.

En la conocida compañía trabajó hasta que esta decidió reorientar su labor investigadora y cerró las instalaciones que tenía en Extremadura, que fueron adquiridas por un grupo de empresas y cooperativas de la comunidad autónoma. Así nació Ctaex (Centro Tecnológico Agroalimentario de Extremadura) que fue el siguiente paso en la carrera laboral de Carmen González. «Nestlé me ofreció seguir trabajando para ellos, en distintos puestos, pero para entonces yo ya estaba muy arraigada en Extremadura, ya había sido madre, y por estos motivos personales, decidí que prefería quedarme en la región que tanto me había dado y aceptar el ofrecimiento de Ctaex», explica González, que en Badajoz fue alumna del colegio de la Compañía de María. Después hizo el COU (Curso de Orientación Universitaria) en los Salesianos.

Desde que se licenció en Biología, ha ido completando su currículum a lo largo de sus años de trabajo en Nestlé, que incluyeron estancias formativas en Suiza, Suecia, Alemania, Francia y Estados Unidos. De hecho, González asegura que uno de los estímulos que le mueve en su vida cotidiana «es el poder aprender cada día de la gente que te rodea».

Además de inglés, la directora general del Cicytex tiene conocimientos de francés, y cuenta con experiencia como docente. En concreto, fue profesora en el grado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos que imparte la Universidad de Extremadura. «Dar clases -reflexiona ahora- fue una experiencia muy bonita, aunque me sirvió también para tener claro que prefería continuar mi carrera profesional por un camino distinto al de la docencia».

Optó por aceptar el encargo de ponerse al frente del departamento de Tecnología de los Alimentos en Ctaex, para hacer un trabajo que en cierto modo era similar al que venía desarrollando hasta entonces en Nestlé. Era el año 2000. Justo una década más tarde, accedió al puesto de directora adjunta, y al año siguiente subió un peldaño más y fue designada para la dirección del Ctaex. En él se mantuvo hasta hace tres años, cuando recibió la llamada de la Junta. «También fue una sorpresa, como aquella primera de Nestlé para Miajadas», asegura.

Sin experiencia en lo público

La propuesta de la administración suponía un nuevo giro profesional, ya que hasta entonces siempre había trabajado en el sector privado. Pero Carmen González aceptó el reto y se puso al frente del Cicytex, el centro fundado en el año 2013 tras la fusión de otros cuatro dependientes de la Junta que entonces operaban en la región: el Instituto del Corcho, la Madera y el Carbón Vegetal (Iprocor, con sede en Mérida), el Instituto Tecnológico Agroalimentario de Extremadura (Intaex, en Badajoz), el Centro de Agricultura Ecológica y de Montaña (en Plasencia) y el Instituto de Investigaciones Agrarias La Orden-Valdesequera (en Guadajira).

En este último lugar es donde tiene su sede el Cicytex, al que su directora general define como «un centro de investigación aplicada que tiene como objetivo principal ayudar a resolver los problemas que a Extremadura se le presentan en materia agrícola, ganadera, alimentaria y forestal». A este empeño ha dedicado Carmen González Ramos los últimos tres años de su vida profesional. Ahora echa la vista atrás, hace balance y afirma estar contenta. «Hay cosas por mejorar, fundamentalmente la transferencia de resultados, ser capaces de hacer llegar nuestros logros a toda la sociedad y de despertar vocaciones investigadoras, pero en general creo que hacemos un buen trabajo para la comunidad autónoma». Esa región que siente como suya, pese a que nació en otra. Quién se lo iba a decir hace 44 años, cuando era una niña recién llegada a una ciudad nueva. La misma en la que sigue viviendo.