Vértigo en el PSOE extremeño Del voto secreto de 9.500 militantes el 16 de julio depende que se divida el liderazgo del partido JUAN SORIANO Domingo, 25 junio 2017, 00:40

En el PSOE extremeño hay unas ganas terribles de que pase el verano. También disparidad de opiniones al analizar el significado de la palabra ‘cambio’ y una incertidumbre tremenda sobre el resultado de las primarias que celebrarán en tres semanas. «Tenemos que dejarnos ya de líos internos y ponernos a ganar elecciones», decía esta semana un dirigente socialista que asume las Primarias con resignación y que contempla con pavor la posibilidad de que su formación en la región se convierta en bicéfala, con una secretaría general y un presidente de la Junta de Extremadura distintos. Esta situación cree que no conviene al PSOE, que daría alas a la oposición.

Los socialistas extremeños afrontan el 16 de julio unas elecciones internas para elegir a su líder regional. Será la primera vez que el secretario general mida su respaldo a través del voto secreto de los militantes, en torno a 9.500. Hasta ahora Guillermo Fernández Vara tiene dos adversarios que le disputan el liderazgo, la exconsejera Eva Pérez y el también cacereño Enrique Pérez, militante de base. El plazo para presentar candidaturas acaba el 3 de julio.

Sobre la hipótesis de que no ganara Vara, el senador socialista Juan María Vázquez opina que esto penalizaría electoralmente al PSOE en próximas citas electorales. «No entendería que se desestabilizara así una región donde gobernamos con mayoría suficiente y donde las encuestas nos son favorables», comentaba esta semana el expresidente de la Diputación Provincial de Badajoz, de los pocos socialistas que se pronuncian sin rodeos a favor del actual secretario general.

Dice José Luis Quintana, alcalde de Don Benito e integrado en la ejecutiva de Pedro Sánchez, que cada vez es más difícil hacer pronósticos teniendo en cuenta que el militante vota de manera secreta. Sabe que Pedro Sánchez ganó en Extremadura al sacar el 49% de los votos, lo que supuso un varapalo para Fernández Vara, que apostó por Susana Díaz, quien obtuvo el 43%.

«Entre los que apoyaron a Sánchez los habrá que apoyen ahora a Vara y los habrá que no», decía este jueves Quintana, que habla de las primarias como un proceso al que habrá que acostumbrarse. «Pero hay que reconocer ¬–añadía– que supone pegarse un tiro en el pie allí donde gobernamos».

Además del nuevo secretario general, una cuestión que saldrá a la luz el próximo día 16 (o el 23 si hubiera segunda vuelta) es cómo de sólido es el apoyo que tiene el nuevo líder del PSOE en la región.

Quintana sigue sin decantarse por ningún candidato, y cada vez son más los que huyen de publicitar su favorito. En privado reconocen que esto trae consecuencias si luego se ven en el bando perdedor.

Según varios socialistas, entre ellos el alcalde de Don Benito, ganar con el 51% de los votos bastaría. «Ganar es ganar y a partir de ahí lo que tenemos que hacer es remar todos juntos porque nuestro enemigo no está dentro del partido».

Antonio Rodríguez Osuna, alcalde de Mérida, opina igual: «tiene más valor ganar con 51% en unas primarias que con el 100% en un congreso a la búlgara con un solo candidato». Él prefiere a Vara y no es partidario de que haya candidatos alternativos cuando se está gobernando, salvo que ocurra un escándalo de relevancia. «Esto es como ir contra lo que hayan elegido los ciudadanos. Respeto que algunos lo hagan, pero no lo comparto, no soy partidario de listas alternativas ahora porque da la sensación que se deslegitima a los que están gobernando».

Como él, hay más socialistas que no ven una relación directa con el apoyo mayoritario que recibió Pedro Sánchez por parte de los extremeños con el que puedan recibir Eva o Enrique Pérez al presentarse como esa alternativa que se ha envuelto en la bandera de la militancia. «El militante es inteligente y sabe en cada momento qué persona quiere que le represente, ya sea a nivel local, provincial, regional o federal», recalca el alcalde de Mérida.

Miguel Ángel Morales, secretario provincial de Cáceres, opina igual, aunque es consciente de que en esta provincia tanto Enrique como Eva Pérez son más conocidos que en Badajoz. Pero a Morales le chirría que un socialista esté al frente de la Junta y otro diferente al frente del partido. «En nuestro partido hay poca tradición de bicefalia (...) un ejemplo es que a nivel federal yo creo que todo el mundo tiene asumido que Pedro Sánchez será el candidato a la Moncloa».

Posible debate en la sede

Que en el PSOE soplan vientos de cambio nadie lo duda, y esta sensación es la que añade emoción al proceso que tendrá lugar en el mes de julio. Algunos opinan que Vara parte con ventaja teniendo en cuenta que más del 60% de los militantes que votan están en la provincia de Badajoz. Pero parece evidente que en la provincia cacereña hay una militancia más crítica con la gestión de Vara. Además de Eva o Enrique Pérez, el alcalde de Piornal, José Antonio Agudíez, es uno de ellos.

Para este militante, el pasado miércoles, durante el comité regional, se hurtó el debate y así lo manifestó. Su queja, también expresada por Pérez al término de la reunión, es que se han acelerado los plazos para que las alternativas a Vara no tengan tiempo de hacer llegar su mensaje a la militancia.

Juan Ramón Ferreira, que trabajó en Ferraz junto a Pedro Sánchez y luego se integró en el equipo de Patxi López, opina que el calendario aprobado es correcto. Argumenta que el militante es un votante activo que se informa y está al corriente de lo que sucede en el partido. «No hay que movilizarlo como cuando se afrontan unas elecciones en las que vota toda la ciudadanía», dice. Como mucho, Ferreira cree que podría decantar su voto un debate entre los aspirantes, el cual está seguro de que se producirá en cuanto estén claros los candidatos y la comisión organizativa acuerde el formato y el lugar, que podría ser la sede regional.

Ferreira tampoco se decanta, aunque está de acuerdo en que su partido necesita un cambio. «Cuando Vara formó su ejecutiva estábamos en la oposición y determinadas secretarías de área estaban pensadas para aquella situación. Ahora estamos en el gobierno y hay elecciones en dos años, así que toca adaptar el partido. Pero es que estoy seguro de que tanto Pérez como Vara querrán hacer cambios. Yo estas primarias no las veo como un debate entre continuidad o cambio», declara.

El peso de las ciudades

El portavoz socialista en el Ayuntamiento de Badajoz, Ricardo Cabezas, afirma que dará su apoyo a aquel candidato que dé prioridad a su ciudad. «El que diga que el PSOE tiene que poner toda la carne en el asador por Badajoz, el que apueste por las grandes ciudades, tiene mi voto. No nos hagamos trampas al solitario, el voto en Extremadura, nos guste o no, está en las localidades de más de 20.000 habitantes. Quien apueste por esto tiene mi voto».

De momento, Eva Pérez ha hecho un guiño a las dos capitales de provincia. El jueves pasado presentó su candidatura a las primarias formalmente. Las dos personas que la acompañaron fueron el portavoz municipal socialista de Cáceres, Luis Salaya, y la concejala de Badajoz Maribel García López.

Belén Fernández es otra de las socialistas emergentes en la región. Hasta ahora en segunda fila como concejala en Cáceres, ella es una de las tres personas que Pedro Sánchez ha integrado en su equipo de confianza junto a Vara y Quintana. Fernández cumple la consigna de su secretario general de no inmiscuirse en los procesos de primarias regionales, pero resulta revelador cuando subraya que la bicefalia es mejor formato para hacer política que el actual, con un secretario general que además sea presidente de la Junta.

«Tenemos complejo con la bicefalia por los ataques del PP, pero la bicefalia es muy buena porque garantiza que haya control para poner en marcha el programa del partido en las instituciones y este control es más efectivo si lo ejerce otra persona», explica Fernández, que para disipar dudas sobre su posición afirma que «el socialista extremeño quiere cambio».