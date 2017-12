Vergeles dice que el transporte sanitario ha mejorado con las nuevas ambulancias Una ambulancia frente al Hospital Perpetuo Socorro pacense. :: hoy El consejero de Sanidad asegura que hay ya una normalidad casi completa, gracias también al aumento de líneas telefónicas EFE MÉRIDA. Viernes, 22 diciembre 2017, 07:38

El consejero de Sanidad y Políticas Sociales, José María Vergeles, afirmó que hay una «práctica normalidad» en el transporte sanitario por carretera y que la empresa adjudicataria, Ambulancias Tenorio, ha hecho mejoras en aspectos como las unidades de soporte vital básico (USVB) y la atención telefónica a los usuarios.

Así lo aseveró ayer en una rueda de prensa en Mérida en la que analizó la evolución y el estado actual del servicio tras los incidentes registrados en la puesta en marcha de las nuevas prestaciones en los primeros 15 días de noviembre, cuando se reclamaba el uno por ciento de los servicios.

En la segunda quincena de ese mes se reclamó la prestación del 0,7% de los servicios y esas demandas se reducen progresivamente, agregó.

Los servicios hechos en noviembre fueron 60.147 traslados en los ámbitos de urgencias, consultas, hemodiálisis, oncología y radioterapia, entre otras áreas.

Esto se ha producido -continuó- gracias a las exigencias planteadas por el Gobierno regional a la concesionaria para cumplir el contrato. Subrayó Vergeles la puesta en marcha de un nuevo tipo de ambulancias en 16 localidades de las que se carecían antes, las USVB, y que es fruto del nuevo contrato con la empresa Tenorio, que también incluye otras mejoras en el servicio terrestre «de calidad». En cuanto a las ambulancias, de las unidades de soporte vital básico explicó que son mejores que las tradicionales y que se dará un mejor servicio que con la anterior concesionaria.

El equipamiento de las USVB, dos operativas y el resto a finales de año, cuentan con equipamiento general como camillas y soportes, sillas de ruedas plegables, sistema de sujeción plegables, neveras, equipos de protección personal, medios de diagnóstico y equipamiento para liberación de accidentados; así como equipos de comunicaciones de radio fijos y móviles. También dispositivos de oxígeno, respiratorios, cardiocirculatorio y monitarización, traumatología e inmovilizaciones, material fungible y medicación.

Asimismo, están operativas dos ambulancias bariátricas, cuatro vehículos todoterreno y ambulancias de urgencias parciales en 15 localidades.

La otra mejora fundamental es el incremento del número de líneas telefónicas a disposición de los usuarios, a lo que añadió Vergeles que al día hay unas 130 en espera y en gestión después del colapso de los primeros días.

En este sentido, se afirma que se ha duplicado el número de teleoperadores, que se usan medios de radiofonía o de telefonía, que se está en coordinación con el Centro de Atención de Urgencias y Emergencias 112 de Extremadura, y que el número de llamadas no atendidas es prácticamente inexistente y no hay retrasos en las consultas. El consejero explicó que todas estas mejoras se han producido dentro del contrato inicial, dotado con 122,6 millones de euros por cuatro años y que no suponen ningún coste adicional a los extremeños.