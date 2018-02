Vergeles habla de devolver las competencias de Sanidad si no hay suficiente financiación José María Vergeles y Begoña García Bernal, en el pleno de este jueves en la Asamblea::BRÍGIDO Extremadura dejaría de ingresar con un nuevo modelo de financiación entre 400 y 500 millones de euros al año, de los que unos 200 serían de Sanidad E.P. Jueves, 1 febrero 2018, 19:29

El consejero de Sanidad y Políticas Sociales de la Junta de Extremadura, José María Vergeles, ha defendido que si la región sigue siendo una comunidad infrafinanciada y, de cara a la negociación de la financiación autonómica, se llegaran a perder 200 millones de euros más al año, la Sanidad «dejará de ser sostenible» y «llegará el momento» en que habrá que devolver las competencias al Estado.

«La Sanidad será insostenible y tendremos que devolver las competencias, pero no solo las de vacunas, sino todas porque no habrá posibilidad de sostenerlas económicamente», ha subrayado Vergeles que asegura que «no» se puede tener una Sanidad más infrafinanciada de lo que está ahora mismo, porque «ya no es sostenible».

De esta forma, cree que según el informe de expertos que se maneja en el debate de financiación, Extremadura dejaría de ingresar con un nuevo modelo de financiación económica entre 400 y 500 millones de euros al año, de los que unos 200 serían en Sanidad. Ahora mismo, la comunidad recibe unos 180 millones de euros menos al año de los que correspondería, según Vergeles, por lo que dejar de ingresar 380 millones de euros «no es sostenible para una comunidad autónoma».

Por ello, el máximo responsable de la Sanidad extremeña, confía en que la negociación de la financiación económica «sea rápida» y que, «por lo menos», mantenga el suelo que «ahora mismo» tiene la región que cuenta con una población dispersa que eleva el coste de los servicios, como pasa en otras comunidades autónomas como Galicia, Castilla-León o Castilla-La Mancha, entre otras.

«Si toda la población de Extremadura estuviera en una ciudad el coste de los servicio sería menor», ha subrayado el consejero, que defiende el mantenimiento de los servicios sanitarios en el medio rural para lo que se necesita más financiación. «Queremos seguir manteniendo el medio rural y hacer políticas que desarrollen el medio rural», insiste en declaraciones a los medios antes de participar en Cáceres en una reunión con alcaldes y concejales del PSOE para explicarles las políticas sanitarias de la Junta de Extremadura en la provincia.

Vergeles ha indicado que cuando se acude al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) o a otros mecanismos de financiación lo que se está haciendo es «compensar», es decir, «paliar el déficit», y «no se trata de una deuda». «Es un déficit de financiación que estamos teniendo algunas comunidades autónomas», ha subrayado, al tiempo que concluye que el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud «debe tener claro a qué se enfrenta» porque esto «no es solo una cuestión de Extremadura».