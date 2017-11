Luz verde a la comisión de investigación sobre el transporte sanitario Pleno de la Asamblea esta mañana / BRÍGIDO EFE Jueves, 16 noviembre 2017, 12:36

El Pleno de la Asamblea ha aprobado hoy, con los votos favorables de PSOE, PP y Cs, la creación de una Comisión no permanente de investigación sobre el concurso público del servicio de transporte sanitario terrestre y la transición de este servicio entre la anterior y la nueva empresa adjudicataria.

Podemos se ha abstenido en la votación de esta propuesta del Grupo Socialista, que ha defendido su portavoz, Valentín García, con el fin de aclarar qué ha sucedido porque hay motivos para «sospechar» que ha habido «un boicot». Ha avanzado que si el resultado de la misma lo aconseja, llevará las conclusiones a la Fiscalía.

«No podemos consentir que ningún grupo de presión tome a los usuarios del servicio como rehenes para intereses espurios, con acciones más parecidas a prácticas mafiosas», ha apostillado el portavoz socialista, Valentín García.

Ha subrayado que la Junta y el PSOE no van a consentir «ni boicot ni chantaje de ningún ciudadano ni empresa particular por encima del interés general de los usuarios del sistema» y ha mencionado algunos hechos producidos en el traspaso como «llamadas masivas que no pedían servicios o el corte de cables de una ambulancia».

En este sentido, tanto PP como Ciudadanos han afeado al PSOE que denuncie unos hechos «tan graves» y todavía no los haya puesto en conocimiento de las autoridades judiciales, pues rayan lo «delictivo»