Veraneantes extremeños denuncian estafas en el alquiler de apartamentos La pacense Maribel Cordón, una de las víctimas, con la denuncia que presentó en comisaría. / Pakopí Los afectados afirman que perdieron el dinero que adelantaron al reservar pisos de Matalascañas y Punta Umbría anunciados en portales de Internet CLAUDIO MATEOS Plasencia Martes, 8 agosto 2017, 23:30

Más de una veintena de personas, entre ellas varios extremeños, han denunciado ser víctimas de una presunta estafa cometida en el alquiler de apartamentos turísticos en playas de la provincia de Huelva que se anunciaban en portales de Internet. Los afectados dicen que ingresaron la mitad del importe de los alquileres en una cuenta bancaria, tras lo cual no pudieron volver a contactar con la persona que se presentaba como propietario de los apartamentos.

Maribel Cordón, auxiliar de enfermería y antigua presidenta del CF Femenino Badajoz, es una de las extremeñas que han denunciado la presunta estafa. En su caso, explica, vio en Internet en el mes de junio el anuncio de un apartamento en una urbanización de Matalascañas y contactó vía Messenger con el hombre que aparecía como dueño. Tras mantener varias conversaciones por esa vía, Maribel le ingresó en una cuenta bancaria 450 euros, la mitad del importe total del alquiler para los días de agosto que pensaba veranear allí con su familia.

«Después de ingresar el dinero, como a los 15 o 20 días, intenté volver a contactar con él para preguntar algunos detalles, como dónde podía recoger la llave o qué equipamiento tenía la cocina, pero ya no volvió a contestarme», explica la afectada. «Luego desapareció el anuncio, y cuando puse en Facebook lo que me había pasado enseguida empezó a salir gente a la que habían estafado con el mismo apartamento, y también con un chalet que anunciaba el mismo hombre con esas mismas fotos».

Los afectados crearon un grupo en Facebook y, según señala Maribel, han presentado ya más de 20 denuncias tanto en la Policía Nacional como en la Guardia Civil. Hay extremeños estafados al menos en Badajoz, Plasencia, Almendralejo y Villar del Rey, y también víctimas de Sevilla o Barcelona, y hasta de Francia. En todos los casos el procedimiento presuntamente utilizado para quedarse con su dinero fue el mismo: solicitar un adelanto, casi siempre por la mitad del importe de la estancia, para luego desaparecer sin dejar rastro.

Al margen de la investigación policial que se está desarrollando para tratar de identificar a los responsables de la estafa, los afectados también están llevando a cabo sus propias pesquisas. Han descubierto, por ejemplo, que la dirección en la que se anunciaba el apartamento de Matalascañas no existe, o más exactamente, corresponde a un solar sin edificar. También tienen sospechas fundadas sobre la identidad de los presuntos estafadores, que de momento no quieren hacer pública por prudencia y a la espera de que se complete la investigación judicial. «Es posible que no recuperemos el dinero, pero al menos que los responsables lo paguen», apunta Maribel, quien ya trató de que el banco le reembolsara el dinero ingresado y no lo consiguió.

La Jefatura Superior de Policía de Extremadura afirmó ayer por medio de su gabinete de prensa que este tipo de estafa relacionada con alojamientos vacacionales es muy habitual en verano. Confirmó que este mismo fin de semana han recibido la última denuncia, relativa al pago de 190 euros como reserva de un apartamento falso de Punta Umbría que se anunciaba en una página de Internet. Por el momento, y mientras no se cierre, no van a aportar detalles sobre la investigación.

Las asociaciones de consumidores informan periódicamente de las recomendaciones para ayudar a prevenir este tipo de estafas, ya que son muy frecuentes. Lo más importante es desconfiar de los anuncios en los que el titular no aparezca perfectamente identificado, y también de los que solicitan el pago de un anticipo sin ningún tipo de garantía. Además, estos anuncios, que por otra parte pueden tener una apariencia normal, suelen ofertar apartamentos o casas a precios sospechosamente bajos. Algunas páginas web dan la opción de abonar un adelanto que queda en suspenso hasta que el cliente llega al apartamento y comprueba que todo es correcto y se corresponde con lo ofertado en el anuncio.