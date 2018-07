Los vendedores de muebles pedirán a la Junta un segundo plan 'renove' Tienda de mobiliario en la región, en uno de los días del plan renove, el pasado enero. :: HOY «En la primera edición participaron 124 tiendas, y en una nueva se apuntarían más del doble», pronostica el presidente del gremio ANTONIO J. ARMERO Cáceres Lunes, 2 julio 2018, 07:32

La Federación Extremeña de Empresarios del Mueble y la Madera (Fedexmadera) solicitará a la Junta que organice una segunda edición del plan 'renove', la iniciativa desarrollada a principios de este año que permitió a los consumidores beneficiarse de un 25 por ciento de descuento al comprar en los establecimientos adheridos a esta campaña. Con dos límites: doscientos euros como ahorro máximo por unidad, y mil euros por comprador.

La propuesta tuvo tan buena acogida que los 749.000 euros con que la dotó la Consejería de Economía e Infraestructurasse agotaron en cuatro días. 2.150 ciudadanos compraron 6.349 muebles, lo que permitió mover más de tres millones de euros. Unas cifras que apoyan la petición del colectivo que agrupa a una parte del sector en la región, y que ya ha dado un primer paso formal para que se celebre una segunda edición. Fedexmadera ha solicitado una reunión con la dirección general de Comercio del Gobierno autonómico, para hacer un balance de cómo se desarrolló el primer plan renove de muebles en Extremadura y para proponer que se repita el próximo año. «En esta primera ocasión participaron 124 comercios, y no tengo ninguna duda de que en una segunda se apuntarían más del doble», pronostica Antonio Gallego, presidente de la Federación.

Más ventas y nuevos clientes

Él tiene una tienda en Don Benito, y afirma que el hecho de que los vendedores tengan que adelantar el dinero de la subvención no debería ser un argumento para no tomar parte en la iniciativa. Algunas tiendas optaron por no participar al no tener disponibilidad económica para afrontar esos pagos, aunque Gallego entiende que «incluso pedir un crédito para poder afrontar esos pagos sale rentable». En opinión del presidente de la Federación, «el beneficio que campañas como esta le aportan al empresario no está solo en las operaciones que hace, sino en que además, consigue clientes nuevos que quizás vuelvan a comprar más tarde en su establecimiento».

A día de hoy, los dueños de los comercios que decidieron adherirse a la campaña no han cobrado el dinero de la ayuda que concede la Consejería. La mecánica del plan establecía que el empresario tenía que pasar a la administración regional los datos de cada transacción, incluido el DNI de cada comprador, un requisito necesario porque esta ayuda se considera ganancia patrimonial, lo que obliga al contribuyente a mencionarla cuando hace su declaración de la renta.

El cliente se beneficiaba del descuento desde el mismo momento de la compra, pero para el comercio, esa operación era solo el inicio de un procedimiento administrativo que aún no ha terminado.

«Ha habido socios de la Federación que me han preguntado por la tardanza en cobrar, aunque también hay otros que ya sabían desde enero que probablemente el pago se retrasaría varios meses», explica el presidente de Fedexmadera, que, en cualquier caso, asegura no haber recibido quejas en este aspecto, sino únicamente consultas sobre si había una fecha prevista para que les hicieran los ingresos.

Por su parte, fuentes de la Junta aseguran que no hay problemas de ningún tipo en el plan renove de muebles y que aún no se han hecho los pagos porque el proceso implica revisar una a una cada factura de cada remesa por cada establecimiento. Afirman que el equipo ha sido reforzado con 7 personas más a fin de agilizar la tramitación y están terminando, y luego pasarán a la fase de fiscalización para abonar el pago.

Otro asunto que inquietaba al sector en los días siguientes a la finalización del programa era que al haberse concentrado un gran número de ventas en cuatro días, se produjera un parón a lo largo de las semanas y meses siguientes. «Por mi experiencia y por lo que he podido comentar con otros empresarios del sector de la región, esto no se ha producido», asegura Antonio Gallego. «Diría –añade el presidente del gremio para concluir– incluso que el plan ayudó a que hubiera más operaciones en las semanas siguientes, supuso un estímulo para un buen número de personas que decidieron acercarse a las tiendas de muebles».