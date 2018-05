Mi vendedora de coches se llama Beatriz y dice que le encanta el barrio de sus padres, Moctezuma, porque es una zona muy auténtica, donde se vive bien y los vecinos se conocen y se ayudan. He conocido a Beatriz porque sí, como me temía, mi madre ha triunfado: su acoso feroz comparando mi coche 'vintage' con un camión ha acabado quebrando mis principios: me he comprado un coche y, cuando me lo traigan, jubilaré mi viejo auto de 20 años, que no tenía ni disquetera, para cambiarlo por uno de esos coches modernos que se encienden sin llave y te avisan de todo. No me siento bien por haber caído en la tentación del coche nuevo, pero me tranquiliza seguir una máxima que nunca falla: mi madre... todas las madres siempre tienen razón.

Antes, los coches te los vendían señores trajeados con gomina en el pelo y mucha labia. Negociaban contigo hasta las alfombrillas, halagaban tu ego machote de Fitipaldi frustrado y entendían enseguida de qué manera querías prolongar tu personalidad en una carrocería y un motor.

Eso se ha acabado. Mi vendedora de coches es distinta: me hablaba de todo mientras me convencía, ironizaba cuando entendía que pedía algún extra llevado más por la emoción que por la razón, dirigía mi subconsciente hacia zonas confortables y estimulaba mis deseos automovilísticos más recónditos para hacerme sentir bien.

Para resumir: acertó a la primera con el coche que necesitaba para que mi madre viaje satisfecha y para que yo no me sienta mal por ostentoso ni ridículo por caprichoso. Es decir, algo parecido al instinto demoledor y destructivo de mi madre («esto es un camión, suena como un camión y huele como un camión»), pero en positivo, con instinto creativo y tranquilizador («es un coche práctico, tiene de todo, va con tu estilo, es bonito y no ostentas nada).

Yo creo que he conectado con mi vendedora de coches porque sus padres y servidor vivimos en el mismo barrio cacereño y participamos de algo que podríamos llamar el estilo 'Moctezuma': clase media cabal, pragmatismo, sensatez, mucha vida en la calle y hasta un concepto algo luterano de lo cotidiano liderado por nuestra parroquia. No es que nuestros curas sean protestantes, no, en absoluto, pero sí que apuestan por despojar la religión y la vida de cualquier exposición de lujo, exageración y boato. No abogan por la riqueza, ni por las imágenes cargadas de oropeles y joyas, ni por las primeras comuniones convertidas en ceremonias de la jactancia, la magnificencia y la vanagloria.

Esa filosofía impregna lo cotidiano, es santo y seña de lo colectivo y debe de ser en ese punto donde conecto con mi vendedora de coches, que equilibra el estilo de mi madre, algo más ampuloso, más de La Madrila (el barrio semipijo cacereño de los 70), con unas gotas de austeridad muy mesocrática, muy de Moctezuma, muy de este barrio donde las vecinas no hacen compras para un mes, sino que salen todos los días a por dos pimientos, a por una carcasa de pollo, a por una pastilla de jabón Lagarto y unas pilas para la radio y de esta manera hablan con la chica de los electrodomésticos y con el frutero de Arroyo.

Y si el tiempo acompaña, se aventuran por la Carretera de Medellín, que es como llaman los castizos de Cáceres a la avenida de Antonio Hurtado, para comprar y charlar con los carniceros de El Túnel y con Totó el droguero, rematando la mañana en el súper La Plaza, donde hay un cajero que debería ser premiado con un hipotético galardón Amabilidad de Extremadura porque, mientras te pasa los productos por los lectores de barras, te dice con naturalidad: «Le doy una bolsa con agrado... ¿Qué tal la mañana?... Disfrute usted de sus fresas...» Y vuelves a casa con una sonrisa y con la convicción de que tu madre tiene razón: tu coche era un poco camión; pero también la tiene tu vendedora: «¿Dónde vas con un coche de 180 caballos?» Pues eso: ¿dónde voy?