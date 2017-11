Una veintena de empleados de Tenorio pide salir de la empresa Ambulancias ante el centro coordinador de Tenorio en Mérida. :: brígido La empresa afirma que ha decidido no subrogar a otros empleados a los que en principio incorporó a su plantilla JUAN SORIANO Miércoles, 22 noviembre 2017, 06:57

El servicio de transporte sanitario recupera poco a poco la normalidad, pero se mantiene un conflicto laboral entre la nueva adjudicataria, Ambulancias Tenorio, y trabajadores que afirman que se han vulnerado sus derechos.

En principio, la empresa estaba obligada a asumir la plantilla de la anterior adjudicataria, lo que se conoce como subrogación. Pero en la práctica se están produciendo bajas, aunque algunas son voluntarias.

Según ha podido saber HOY, en torno a una veintena de trabajadores de Tenorio ha pedido la resolución de sus contratos alegando modificaciones sustanciales de sus condiciones de trabajo, como el desplazamiento a otro centro.

Javier Sánchez, director de operaciones de Tenorio en Extremadura, señala que en torno a veinte trabajadores han pedido llegar a un acuerdo con la empresa para rescindir su contrato. Para ello, primero debe celebrarse un acto de conciliación.

Eduardo Guardado, abogado laboralista del sindicato independiente SITAEdS, que ha denunciado incumplimientos de la empresa en materia laboral, señala que puede haber más de treinta trabajadores en esta situación. En su caso, representa a nueve empleados, que tendrán el acto de conciliación el próximo 1 de diciembre.

Además de estas bajas, Tenorio reconoce que ha decidido prescindir de trabajadores a los que en principio había aceptado. Javier Sánchez señala que se ha detectado que no cumplen con los requisitos para la subrogación. No puede precisar a cuántos afecta esta medida, que no tiene nada que ver con los expedientes abiertos a veinte empleados.

Eduardo Guardado lleva siete de estos casos, pero afirma que podrían ser más. A su juicio, se trata de un despido encubierto y que podría ser declarado improcedente.

Conflicto colectivo

Por otro lado, ayer se celebró, sin acuerdo, el acto de conciliación por el conflicto colectivo planteado por el sindicato independiente SITAEdS.

La reunión apenas duró unos minutos, ya que tanto la empresa como UGT y CC OO alegaron que no reconocían la legitimidad de SITAEdS para negociar. De hecho, los representantes de estos dos sindicatos mayoritarios decidieron abandonar el encuentro.

Eduardo Guardado señala que la Ley de la jurisdicción social reconoce el derecho a defender los intereses de los trabajadores a sindicatos con implantación suficiente, siempre que tengan vínculo con el objeto del pleito. Además, apunta que así lo sostiene la jurisprudencia del Tribunal Supremo. Y recalca que SITAEdS cuenta con 200 afiliados.

Concha Gómez, coordinadora del sector de Transporte de CC OO, recalca sin embargo que el sindicato independiente no tiene representantes entre los trabajadores, ni delegados, ni tampoco firmó el convenio colectivo. Como indica, se constituyó en agosto y los datos sobre afiliados son aportados por la propia formación.

En su opinión, los únicos legitimados para plantear un conflicto colectivo son los sindicatos con representación real. De entrada, ya han iniciado un proceso formal de negociación con la empresa, con la que se reunirán mañana por primera vez, para tratar sobre el cumplimiento del convenio colectivo.