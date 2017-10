Denuncian a un vecino de Talayuela por decir que los policías iban «hasta arriba de cocaína» el 1-0 en Cataluña Alfredo Izquierdo muestra la multa que le ha llegado por sus palabras en Facebook / HOY Alfredo Izquierdo escribió en la pagina de Facebook del Ayuntamiento de su localidad otros comentarios como que los policías dieron «hostias como panes» J. J. GONZÁLEZ Cáceres Miércoles, 11 octubre 2017, 14:14

«Velando por las hostias como panes totalmente desproporcionadas de descerebrados puestos hasta arriba de cocaína, ouyeah!». Es lo que escribió un vecino de Talayuela, Alfredo Izquierdo, en la página de Facebook del Ayuntamiento de su localidad, como comentario a la notificación de la convocatoria de una concentración de apoyo a los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado destinados en Cataluña.

Lo escribió el día 5 de octubre y esta semana, el día 9, este vecino ha recibido una denuncia de la Policía Local de Talayuela de acuerdo a lo establecido en la conocida como Ley Mordaza. En el escrito de la sanción se hace referencia a que ha cometido «una falta de respeto a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad».

En declaraciones a HOY, Alfredo Izquierdo señala que sintió «muchísima rabia» al contemplar las imágenes de las cargas policiales durante la jornada del 1 de octubre en Cataluña y al ver la convocatoria de concentración de apoyo a las Fuerzas de Seguridad en Talauyela no se pudo resistir a hacer el comentario. «Es fruto de un calentón, lo reconozo, fruto de una sensación de impotencia. Lo sentí en ese momento, pero no me arrepiento en absoluto».

Alfredo Izquierdo tiene 41 años y nació en Barcelona, aunque reside desde que tenía 8 años en Talayuela, localidad a la que regresaron sus padres, emigrantes extremeños, tras vivir y trabajar durante muchos años en la comunidad catalana, a donde se fueron a finales de los años 50. Él se siente extremeño, «aunque le tengo cariño a aquella tierra», afirma y añade que no está ni a favor ni en contra de la independencia de Cataluña: «ni me va ni me viene». Ello no le impidió reaccionar ante lo que consideró una intervención «desproporcionada» de la Policía Nacional y la Guardia Civil el 1-0.

Sobre la aplicación de la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana, cabe señalar que el denuciado se enfrenta a una sanción leve, con multa de entre 100 y 600 euros. «Yo estoy en contra de la Ley Mordaza, y ahora resulta que me la van a aplicar a mí», se lamenta.