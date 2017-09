La variante de Zafra sigue atascada pese al visto bueno medioambiental Una de las rotondas para cruzar Zafra que han de atravesar a diario los viajeros. / IRINA CORTÉS Desde que se planteó en 1999 para desviar los camiones de la localidad se ha duplicado la intensidad media del tráfico, que ya es de casi 11.000 vehículos diarios J. LÓPEZ-LAGO Viernes, 1 septiembre 2017, 23:13

Cuando este fin de semana miles de extremeños regresen de la playa una gran parte atravesará Zafra de rotonda en rotonda, sobre todo los que se dirijan a Badajoz. No tener que cruzar esta población y rodearla es una posibilidad de la que se habla hace veinte años, pero a día de hoy los conductores siguen circulando por esta travesía añadiendo tráfico a una de las avenidas principales de la ciudad y sumando en torno a un cuarto de hora a su trayecto.

En 1999 la intensidad media diaria de tráfico era de unos 5.000 vehículos diarios, de los cuales entre el 8 y el 15% eran camiones, unos datos que dieron pie a plantear esta vía alternativa que aún esperan tanto los segedanos como miles de conductores extremeños. Quince años después, los datos oficiales del Ministerio de Fomento indican que la intensidad media diaria es de más del doble, concretamente de 10.987 vehículos de los que el 9 % son camiones.

En este periodo se ha prometido varias veces la obra de una carretera alternativa que rodee la localidad, una variante sobre la que se han hecho varios proyectos, pero cuya obra nunca ha salido a concurso.

Lo último que se ha sabido es que el Boletín Oficial del Estado publicó en junio de 2016 una resolución del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente por la que se formulaba el informe de impacto ambiental de la variante de Zafra por tramitación simplificada, pues se estima que no es previsible que cause impactos adversos. En otras palabras, hace 14 meses que se dio luz verde medioambientalmente a una ronda que se construirá por el norte de la localidad y que tendría 7,9 kilómetros.

Fomento dice que se está redactando el proyecto del trazado, que se someterá a información pública en 2017

Tras esta noticia no ha habido novedades más allá de que se sigue redactando el proyecto de trazado y construcción, el cual se someterá a información pública, previsiblemente en este 2017 para ver si hay alegaciones, según explicó el Ministerio de Fomento a HOY el pasado viernes día 1, que habla de este trámite como paso previo a la licitación de la obra.

Según el alcalde de la localidad, José Carlos Contreras, «la última conversación que tuvimos con Fomento fue el año pasado, ya que cuando se construya la variante la travesía pasará a formar parte del Ayuntamiento y queríamos ver cuáles serían las condiciones de la entrega para que no nos dieran una avenida con el firme en mal estado que tuviéramos nosotros que arreglar al día siguiente. Pero desde aquella conversación de hace un año no hemos sabido nada más».

Según el regidor de Zafra, «la ausencia de una variante no es un trastorno muy serio para los habitantes, pues la vía no cruza de lleno la población sino que lo hace de manera escorada y además ya estamos acostumbrados. Pero por supuesto, nos daría más tranquilidad que existiera esta variante para que no pasen camiones de gran tonelaje o mercancías peligrosas por la ciudad», señala Contreras.

7 kilómetros, 23,8 millones

Hay que saber que el proyecto informativo, mucho más general, ya está aprobado y esto permitió en 2014 conocer el coste estimado de la obra, de 23,8 millones de euros. Sin embargo, ya ha habido durante los últimos 15 años otros proyectos con otros presupuestos que jamás se ejecutaron para esta misma variante. De hecho, en los últimos presupuestos generales del Estado sale una partida para la obra de esta variante, ahora de 18,7 millones, un dinero que suele incluirse cada año pero que no se gasta.

Como se sabe, el proyecto informativo habla de una calzada de un carril por sentido con 7 metros de ancho y arcenes de 1,50 metros diseñada para circular a 100 kilómetros por hora. Contempla tres intersecciones, dos con la N-432 actual, al inicio y al final del recorrido, y una con la EX-101, que comunica Zafra con Los Santos de Maimona.

La actuación mantiene la alternativa que ya fue elegida en la declaración de impacto ambiental que se aprobó en el año 2001, pero con algunos cambios para no afectar a varias viviendas diseminadas.

No hay que olvidar que esta obra se promete periódicamente, pero cuando los trámites parecen avanzar pasan los años y vuelve a caer en el olvido. De hecho, otras variantes propuestas después, también en la N-432 para evitar que los conductores cruzaran por La Albuera o Santa Marta, se han tramitado más rápido y hace años que están abiertas al tráfico.