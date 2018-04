Vara cree que «algo ocurre» cuando «la gente no entiende» la sentencia de 'La Manada' 01:23 Guillermo Fernández Vara.:: EUROPA PRESS El presidente de la Junta asegura «se exige a las mujeres actos extraordinarios para decidir si hay intimidación» AGENCIAS Jueves, 26 abril 2018, 19:22

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha dicho que la sentencia de la Audiencia de Navarra contra cinco jóvenes por abusar sexualmente de una joven durante los Sanfermines de 2016 evidencia que a las mujeres se les exige «comportamientos extraordinarios» para determinar «si hay intimidación, fuerza o no». «Algo ocurre» cuando «la gente no entiende» una sentencia. «Las cosas no pasan por casualidad, y cuando la gente no entiende las cosas seguramente es porque son difíciles de entender», ha señalado en referencia a la reacción de buena parte de la población que se ha traducido en convocatorias en todo el país -también en Extremadura- en contra del fallo judicial.

Vara se ha referido al hecho de que la Audiencia de Navarra haya condenado a cada uno de los cinco jóvenes conocidos como La Manada a 9 años de cárcel por un delito continuado de abuso sexual con prevalimiento y no por agresión sexual, al no apreciar violencia, contra una joven en Pamplona durante los sanfermines de 2016.

Según Fernández Vara, se vive en un Estado social y de derecho en el que la Justicia tiene que desempeñar su papel ya que hay una separación de poderes y las sentencias son recurribles, y «hay un sustrato en el que se puede entender que a la mujer no se le puede restar la capacidad a decidir sobre la libertad afectivo-sexual».

No obstante, ha subrayado que a las mujeres «se les exige unos comportamientos extraordinarios en lo que se refiere con su posicionamiento para que se considere si hay intimidación, fuerza o no», por lo que ha pedido que se reflexione sobre los hechos y la sentencia para lograr «enseñanzas positivas».