Vara sobre Amus: «La nueva ley de contratos nos obliga a licitar los proyectos»

La Junta buscará que Amus pueda recibir ayudas públicas a través de otros proyectos, pero explica que la delicada situación económica de la asociación conservacionista se deriva en gran medida de un cambio normativo nacional. El Gobierno aprobó una nueva ley de contratos del sector público que, recordó ayer el presidente extremeño, «no nos permite conveniar con quien nosotros quisiéramos sino que obliga a sacar los proyectos a licitación».

Guillermo Fernández Vara fue preguntado ayer en Villafranca por la posible desaparición de Amus por no contar con un mínimo de subvenciones públicas, como contó HOY el pasado sábado. «Habrá que hacer cada uno lo que esté en condiciones de poder hacer» para evitar que Amus desaparezca, avanzó el jefe del Ejecutivo autonómico. Sin embargo, enfatizó que hay «una realidad, la nueva Ley de Contratos del Estado, que hace que una cosa que antes era muy sencilla de hacer ahora no lo sea. Conveniabas con una asociación como Amus la recogida de animales y ahora ya no lo puedes hacer. Lo tienes que sacar a concurso», explicó Vara.

«Ha salido a concurso y se lo ha quedado otra empresa. Ya veremos si en algún otro proyecto se puede ayudar pero la nueva ley no nos permite hacer lo que antes se podía hacer, conveniar con quien quisieras. Ahora hay que sacarlo a licitación», finalizó.

Vara también se refirió al último paso dado por la Junta al proyecto de regadío en Tierra de Barros y a la postura del Ministerio de Agricultura. «Le hemos dicho que estamos dispuestos a discutir lo que sea necesario pero lo que no estamos dispuestos es a que se ponga el duda el proyecto. Continuamos hacia adelante y no tengo dudas de que antes o después que el Gobierno tendrá que dejarse de poner de perfil. No queremos más que nadie pero tampoco menos», añadió.