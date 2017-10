Vara: «Hay que buscar soluciones en el marco de la Constitución»

Situar un país al borde del precipicio «no puede salir gratis». Ese es el mensaje con el que se ha presentado este martes Guillermo Fernández Vara en el Consejo de las Regiones, un encuentro trimestral en el que casi 400 representantes políticos se han reunido para debatir sobre el futuro de Europa y abordar la dramática situación en la que se encuentra Cataluña.

La voz oficial se escuchó en boca de Donald Tusk, pero después de que el máximo representante europeo se marchara del consejo tomaron la palabra varios representantes autonómicos españoles y de otros países de la Unión Europea para fijar una posición en la que se hizo evidente la división entre quienes apuestan por la ruptura de Cataluña -sus intervenciones apenas fueron jaleadas por una docena de políticos- y quienes creen que la independencia no traerá nada bueno.

En este segundo grupo, mayoritario, se situó el presidente extremeño, que durante unos minutos se alineó con quienes creen que un parlamento regional no puede imponerse a las normas constitucionales que rigen en un país como España. «Eso es una barbaridad», afirmó.

Su discurso, que fue aplaudido por muchos de los representantes políticos presentes, apostó de forma clara por el diálogo y por una futura reforma de la Constitución Española «dentro de la legalidad», pero dejó muy claro que de ningún modo se puede conversar con quienes se saltan las leyes. «A la gente las cosas no les pueden salir gratis. ¿Eso obstaculiza el diálogo? No. Pero no se puede dialogar con quienes se han situado al borde de la legalidad y han colocado al país al borde del precipicio».

Fernández Vara aprovechó su intervención para realizar una labor didáctica con la que trató de convencer a los presentes de la ilegalidad del referéndum del 1 de octubre. «Una mentira cien veces repetida no se puede convertir en verdad. No hubo un referéndum el 1 de octubre, porque ustedes son demócratas y no pueden aceptar un referéndum donde no hay censo, donde no hay junta electoral, donde las urnas no estaban precintadas y estaban ya las papeletas dentro cuando se inició la votación».

«Pero es que además España tiene una Constitución que permite que se cambie, lo que no se puede hacer es cambiar una Constitución desde un palamento regional. ¿La Constitución Española se puede cambiar? Sí. ¿Puede hacerse una reforma de la Constitución que cambie el status quo? Sí. ¿Puede haber una reforma de la Constitución que admita que puede haber consulta? Sí. Pero tiene que ser ajustándolo a las leyes y reformando la Constitución».

Tras esa alocución, se mostró convencido de que España logrará resolver la situación actual «desde la capacidad que tiene un país unido, apelando además a la soberanía que reside en el pueblo español y en todos y cada uno de los españoles y las españolas. Que nadie tenga la más mínima duda», añadió.

«Hay que buscar soluciones en el marco de la Constitución», insistió. «Sabe sobradamente el señor Puigdemont que cualquier decisión de esas características (refiriéndose a la declaración de independencia unilateral) le hubiera situado al margen de la Unión Europea».