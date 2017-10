Vara dice que la salida de los bancos de Cataluña era previsible 01:54 El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara. El presidente de la Junta indica que esta situación puede tener consecuencias muy negativas para Cataluña, y también para España E.P. Viernes, 6 octubre 2017, 12:12

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha aseverado este viernes que la salida de algunos bancos de Cataluña, que han decidido cambiar su sede social a otras regiones, «era algo previsible», y ha lamentado la situación «de tal irresponsabilidad» a la que han conducido a la comunidad catalana sus responsables.

Una situación «que tiene consecuencias y puede tener consecuencias muy negativas para Cataluña, y si las tiene para Cataluña, las tiene para España», ha señalado Fernández Vara en declaraciones a los medios de comunicación este viernes en Cáceres.

«Bien haríamos en intentar que esas consecuencias sean las mínimas posibles», ha señalado el presidente extremeño que ha señalado que los dirigentes de Cataluña han convertido «una tierra próspera y con un encanto tan especial, en un problema para sus propios ciudadanos».

El dirigente socialista extremeño ha abogado por iniciar «cuanto antes» un proceso de diálogo a través de la comisión que se ha planteado en el Congreso de los Diputados para hablar sobre la reforma constitucional, a su juicio, «al final es el camino de la gran mayoría de españoles que, en estos momentos, son conscientes de que hay que llevar a cabo».

Una reforma en la que «no se parte desde cero», ya que hay varias propuestas encima de la mesa como la Declaración de Granada y la de Barcelona, que supone «una propuesta amplia y cuasi articulada para llevar a texto inmediatamente», además del informe del Consejo de Estado sobre la posibilidad de reformar la Carta Magna, ha explicado.

También existe un documento de «destacados» miembros del PP, por lo que, en opinión del presidente extremeño, en la que actualidad se están «en condiciones de poder iniciar una fase de discusión y de reforma de la Constitución, para con una hoja de ruta y un plazo concreto se pueda llevar a cabo», ha dicho.

Para Fernández Vara, en la actualidad es «muy complicado» llevar a cabo una negociación «con los que se han salido de la legalidad», hasta que no vuelvan a ella, ya que según ha recordado, «hay determinados cargos institucionales que el día 7 de septiembre se salieron de la legalidad y hasta que no vuelvan a ella no se puede hablar con gente que se ha salido de la ley y del Estado de derecho», indica.