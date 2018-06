Vara dice que Iván Redondo «aporta cosas muy interesantes» al Gobierno Iván Redondo. El presidente de la Junta asegura que la sintonía con el jefe de Gabinete de Pedro Sánchez «es muy buena» E.P. Lunes, 18 junio 2018, 17:59

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, se ha referido este lunes al nombramiento del consultor Iván Redondo como jefe de Gabinete de Pedro Sánchez, respecto del que ha destacado que «así lo ha decidido el presidente porque lo que le aporta entiende que son elementos positivos».

Fernández Vara ha relatado, en una entrevista en el programa 'Al Rojo Vivo' de La Sexta, que antes de nombrarlo, Pedro Sánchez le llamó «porque así se lo había pedido él además», a lo que el presidente extremeño respondió que si cree que le «puede aportar cosas positivas», él va a sumarse «a trabajar todo lo que pueda para hacer lo posible el que era nuestro deseo», ha dicho.

En ese sentido, Vara ha aseverado que «las cosas hay que convertirlas en oportunidad», tras lo que ha señalado que para él «ha sido una oportunidad trabajar con una persona que conoce muy bien Extremadura, que la conoce especialmente bien», y con el que ahora tiene la oportunidad de «trabajar y hacer cosas juntos».

Así, el dirigente socialista extremeño ha destacado que «la sintonía es muy buena», tras lo que ha destacado que Redondo les «aporta cosas muy interesantes, y hay que intentar aprovecharlas para hacer una buena gestión y responder ante los ciudadanos», ha dicho.

Por otra parte, y respecto a los posibles pactos del nuevo Gobierno con otras formaciones para que apoyaran su moción de censura, Fernández Vara ha reafirmado que «no hemos pactado nada», sino que el PSOE decidió que «como no nos gustaba la España que había, queríamos cambiarla».

Así, y sobre la minoría en la que se encuentra el nuevo Gobierno, el dirigente socialista extremeño ha considerado que se puede gobernar con 84 diputados «si uno es capaz de alcanzar acuerdos con otros para intentar hacer cosas», tras lo que ha considerado que en España hay que «empezar a acostumbrarse a que la palabra acuerdos y consensos no sean una excepción, sino la regla».

Vara ha considerado que en el tiempo que lleva gobernando, «Pedro Sánchez está interpretando perfectamente el sentir mayoritario de muchos españoles», por lo que ha considerado que «habrá propuestas que puedan ser apoyadas por quienes lo han apoyado, e incluso por otros».

En ese sentido, el dirigente socialista extremeño no ha descartado que «en los próximos meses pueda haber acuerdos parlamentarios en los que partidos que han votado en contra de la moción, puedan sumarse»

Finalmente, y a preguntas sobre su rechazo al ofrecimiento de Pedro Sánchez de ser ministro de su gobierno, Fernández Vara ha explicado que cuando se lo propuso se alegró «por lo que representa saber que tiene a Extremadura en su agenda», pero ha considerado que él tiene «un pacto de cuatro años» con toda la gente que le votó en las elecciones de 2015.

Además, Vara ha señalado que él ya es candidato a la reelección para los comicios autonómicos de 2019, tras lo que ha reafirmado que tiene un «compromiso clarísimo» con Extremadura, y ha recordado que él siempre ha «dicho que mi principio y mi final político estaban en Extremadura», con lo que «hay que ser consecuente».

No desvela qué ministerio le ofreció Sánchez

Vara ha rechazado desvelar qué ministerio le ofreció Pedro Sánchez «para no molestar a los que lo ocupan ahora», pero sí ha apuntado que «era un ministerio muy importante», y ha admitido que aunque lo rechazó, «hubiera sido una oportunidad».

En cualquier caso, Fernández Vara ha aseverado que «nadie tenga ninguna duda» que desde Extremadura va «a intentar ayudar a Pedro Sánchez en todo lo que pueda», ya que tiene una «perfecta sintonía» con el Gobierno central, con el que está «trabajando muy bien».

Así, el presidente extremeño ha señalado que el Gobierno formado por Pedro Sánchez «se parece mucho a como es este país», por lo que «si alguien estaba esperando un Gobierno monocolor, todo el mundo militante del PSOE, esa ya no es la España de hoy», y aunque no ha incluido a Podemos, se ha mostrado convencido de que «hay gente que a Podemos no le desagrada, igual que tiene gente que a Ciudadanos no le desagrada».

«En eso consistía, en hacer un Gobierno que se parezca mucho a como es el país, para que esos ministros ahora puedan desarrollar políticas y alcanzar acuerdos y consensos con una mayoría de diputados», ha señalado el dirigente socialista.